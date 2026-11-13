Якщо сучасні комедії вже не смішать: поверніться до цих 5 фільмів із 90-х

24 Канал зібрав п'ять комедій на вечір, які не втратили свого шарму й досі здатні розсмішити навіть після найважчого дня.

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"Тупий та ще тупіший", 1994

Жанр: комедія, пригоди

IMDb: 7,3

Двоє друзів вирушають через усю Америку, щоб повернути валізу незнайомій жінці. Щоправда, інтелектуальні здібності героїв Джима Керрі та Джеффа Деніелса роблять навіть найпростішу справу катастрофою.

Чому варто подивитися: абсурдний гумор, безглузді витівки та Джим Керрі на піку комедійної кар'єри. Ідеально для тих, хто хоче просто сміятися, не шукаючи глибокого сенсу.



"Тупий та ще тупіший": дивитись трейлер

"Смерть їй личить", 1992

Жанр: чорна комедія, фентезі

IMDb: 6,7

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Дві запеклі суперниці знаходять чарівний еліксир вічної молодості. Однак безсмертя має побічні ефекти, про які продавчиня диво-засобу якось забула попередити.

Чому варто подивитися: Меріл Стріп, Голді Гоун і Брюс Вілліс влаштовують справжній парад марнославства. Чорний гумор, абсурд і видовищні спецефекти – усе, за що можна любити комедії 90-х.



"Смерть їй личить": дивитись трейлер

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"Мишаче полювання", 1997

Жанр: комедія, сімейний

IMDb: 6,5

Двоє братів успадковують старовинний маєток і вирішують позбутися маленького мишеняти, яке там оселилося. Але гризун виявляється значно розумнішим за своїх переслідувачів.

Чому варто подивитися: шалені погоні, руйнування будинку та нескінченні невдалі спроби перемогти одну мишу. Комедія, яка доводить: розмір мозку не завжди залежить від розміру його власника.



"Мишаче полювання": дивитись трейлер

"Клітка для пташок", 1996

Жанр: комедія, фарс

IMDb: 7,3

Власник нічного клубу Арман і його партнер Альберт вирішують удавати консервативну родину, щоб справити враження на батьків нареченої свого сина. Звісно, все йде не за планом.

Чому варто подивитися: Робін Вільямс, Нейтан Лейн і Джин Гекмен перетворюють звичайне знайомство з майбутніми родичами на комедійну катастрофу. Особливо сподобається любителям їдкої сатири та незручних ситуацій.



"Клітка для пташок": дивитись трейлер

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"Чоловічий стриптиз", 1997

Жанр: комедія, драма

IMDb: 7,2

Шестеро безробітних британців вирішують заробити гроші, організувавши чоловіче стриптиз-шоу. Проблема лише в тому, що жоден із них особливо не схожий на професійного танцівника.

Чому варто подивитися: смілива, дотепна й напрочуд тепла комедія про чоловіків, які намагаються повернути собі впевненість. Тут вистачає і незручних моментів, і щирого сміху.



"Чоловічий стриптиз": дивитись трейлер

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