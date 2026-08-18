24 Канал зібрав фільми на різний смак: тут є бойовик із найманими вбивцями, романтична комедія про друзів із дуже сумнівними життєвими рішеннями, історія про токсичних босів, пляжних рятувальників і навіть Google. Тобто якщо не зайде один жанр, є ще чотири варіанти – і жодного "ну це нудне, давай інше".

"Швидкісний поїзд"

П’ятеро найманих убивць опиняються в одному потязі, який мчить із Токіо до Моріоки. У кожного своє завдання, але ціль, схоже, одна.

Звучить як звичайний робочий день, тільки звільнитися з такої роботи можна хіба що через смерть. Поки потяг наближається до кінцевої, кілери намагаються з’ясувати, хто кого замовив і хто взагалі доживе до прибуття.

"Швидкісний потяг": дивитись трейлер

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"Ця незручна мить"

Троє друзів вирішують не заводити стосунків, щоб нарешті пожити для себе. Звісно, саме після цього в їхньому житті з’являються жінки, які дуже швидко руйнують цей геніальний план.

Комедія про кохання, дружбу і чоловічу впевненість у тому, що цього разу вони точно все контролюють.

"Ця незручна мить": дивитись трейлер

"Пастка для босів"

Двоє асистентів настільки втомилися від своїх босів, що вирішують знайти їм партнерів. Ідея проста: якщо начальники будуть щасливі в особистому житті, можливо, перестануть тероризувати підлеглих.

План, звичайно, звучить логічно. А от його реалізація швидко доводить, що зводити людей – це ще складніше, ніж пережити робочий понеділок.

"Пастка для босів": дивитись трейлер

"Рятувальники Малібу"

Тут усе, як ми любимо: океан, пляж, спортивні рятувальники і катастрофа, яка загрожує всьому узбережжю. Мітч Бьюкеннон та його команда дізнаються, що місцевий пляж хоче прибрати велика нафтова компанія.

Тож доведеться не лише рятувати відпочивальників, а й рятувати сам пляж. Роботи багато, а форма, як завжди, максимально функціональна.

"Рятувальники Малібу": дивитись трейлер

"Стажери"

Двоє чоловіків за 40 втрачають роботу через просту й трохи неприємну річ: технології вирішили, що люди їм більше не потрібні.

Замість того щоб драматично шукати себе, друзі йдуть стажуватися в Google. І поступово з’ясовують, що в новому світі вижити можна навіть без двадцятирічного досвіду роботи з TikTok.

"Стажери": дивитись трейлер

А ще маємо для вас добірку фільмів без хепі-енду – бо іноді хочеться не казки з красивим фіналом, а трохи драми, після якої сидиш і думаєш: "Ну дякую".



