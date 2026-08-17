24 Канал зібрав п'ять стрічок, де справедливість якщо й приходить, то явно запізнюється.

"Райське озеро" (2008)



"Райське озеро" / Фото Imdb



Дженні та Стів вирушають на романтичний вікенд до Райського озера – подалі від людей, шуму й цивілізації. План чудовий. Майже.

Їхній відпочинок руйнує компанія агресивних підлітків, які спочатку крадуть машину пари, а потім влаштовують на них справжнє полювання. Здавалося б, дорослі люди проти дітей – перевага очевидна. Але не цього разу.

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Фільм поступово перетворюється на дуже похмурий трилер, де герої дедалі більше втрачають контроль над ситуацією. І фінал залишає саме те відчуття, заради якого такі фільми й дивляться: ні, справедливість сьогодні не прийде.

"Омен" (2006)



"Омен" / Фото Imdb



Тут зло навіть не намагається особливо маскуватися. Роберт Торн вважає, що виховує звичайного сина. Але поступово починає розуміти: дитина може бути не просто проблемною, а буквально втіленням пекельного зла.

Дружина Торна нещодавно пережила втрату власної дитини, а новонароджений хлопчик мав стати для родини шансом почати все спочатку. Не став.

"Омен" – той випадок, коли сімейна драма дуже швидко переходить у категорію "краще було завести собаку".

А головне – зло тут не просто виживає. Воно отримує шанс на майбутнє.

"Матч Пойнт" (2005)



"Матч Пойнт" / Фото Imdb



Вуді Аллен вирішив довести, що для перемоги іноді не потрібні ні надздібності, ні демонічні сили. Достатньо правильної людини, правильних знайомств і трохи цинізму.

Кріс Вілтон залишає спортивну кар'єру та починає працювати тренером у заможних англійців. У Лондоні він знайомиться з багатою родиною, одружується з Хлоєю та отримує комфортне життя й перспективну роботу.

Проблема лише одна: Кріс закохується в Нолу. Далі починається історія про зраду, амбіції, брехню та дуже холоднокровні рішення.

І найнеприємніше в цьому фільмі те, що зло тут не виглядає як зло. Воно ходить у дорогому костюмі, красиво говорить і дуже хоче зберегти свій комфорт.

"Корабель-привид" (2002)



"Корабель-привид" / Фото Imdb



У 2002 році команда рятувальників знаходить зниклий у 1962 році лайнер "Антонія Ґраза". І тут уже варто було просто розвернутися.

Корабель порожній, зв'язок зникає, у коридорах чути музику та сміх, а атмосфера стає дедалі моторошнішою.

Спочатку рятувальники думають, що зіткнулися із проблемами через шторм. Потім розуміють: вони самі стали заручниками чогось значно страшнішого.

Історія поступово розкриває зловісну силу, яка оселилася на кораблі. Тут перемога добра теж не входить у план.

"Джиперс Кріперс" (2001)



"Джиперс Криперс" / Фото Imdb



Брат і сестра Тріш та Деррі їдуть додому, коли помічають загадкового чоловіка біля занедбаної церкви. Він скидає в трубу щось схоже на людське тіло.

Звичайна людина після такого, мабуть, натиснула б на газ. Але герої вирішують повернутися й перевірити, що там відбувається. Деррі падає в підвал і знаходить там хлопця зі страшними пораненнями, а навколо — стіни, вкриті тілами жертв.

Після цього починається полювання. За братом і сестрою женеться Джиперс Кріперс, який готовий убивати всіх на своєму шляху.

І якщо ви думаєте, що після всього побаченого герої нарешті знайдуть спосіб перемогти – ну, це був би зовсім інший список. Тут зло отримує саме те, чого хотіло.

Маємо ще для вас добірку фільмів, які ви точно не захочете вимкнути.



