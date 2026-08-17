24 Канал собрал пять фильмов, в которых справедливость, если и наступает, то явно с опозданием.
"Райское озеро" (2008)
"Райское озеро" / Фото Imdb
Дженни и Стив отправляются на романтический уик-энд к Райскому озеру – подальше от людей, шума и цивилизации. План замечательный. Почти.
Их отдых портит компания агрессивных подростков, которые сначала угоняют машину пары, а затем устраивают на них настоящую охоту. Казалось бы, взрослые люди против детей – преимущество очевидно. Но не в этот раз.
Фильм постепенно превращается в очень мрачный триллер, где герои все больше теряют контроль над ситуацией. И финал оставляет именно то ощущение, ради которого такие фильмы и смотрят: нет, справедливость сегодня не наступит.
"Омен" (2006)
"Омен" / Фото Imdb
Здесь зло даже не пытается особо маскироваться. Роберт Торн считает, что воспитывает обычного сына. Но постепенно начинает понимать: ребенок может быть не просто проблемным, а буквально воплощением адского зла.
Жена Торна недавно пережила потерю собственного ребенка, а новорожденный мальчик должен был стать для семьи шансом начать все сначала. Не стал.
"Омен" – тот случай, когда семейная драма очень быстро переходит в категорию "лучше бы завести собаку".
А главное – зло здесь не просто выживает. Оно получает шанс на будущее.
"Матч-пойнт" (2005)
"Матч-пойнт" / Фото Imdb
Вуди Аллен решил доказать, что для победы иногда не нужны ни сверхспособности, ни демонические силы. Достаточно правильного человека, правильных знакомств и немного цинизма.
Крис Уилтон бросает спортивную карьеру и начинает работать тренером у состоятельных англичан. В Лондоне он знакомится с богатой семьей, женится на Хлое и обретает безбедную жизнь и перспективную работу.
Проблема лишь одна: Крис влюбляется в Нолу. Далее начинается история о предательстве, амбициях, лжи и очень хладнокровных решениях.
И самое неприятное в этом фильме то, что зло здесь не выглядит как зло. Оно ходит в дорогом костюме, красиво говорит и очень хочет сохранить свой комфорт.
"Корабль-призрак" (2002)
"Корабль-призрак" / Фото Imdb
В 2002 году команда спасателей находит пропавший в 1962 году лайнер "Антония Граза". И тут уже стоило просто развернуться.
Корабль пуст, связь пропадает, в коридорах слышны музыка и смех, а атмосфера становится все более жуткой.
Сначала спасатели думают, что столкнулись с проблемами из-за шторма. Затем понимают: они сами стали заложниками чего-то гораздо более страшного.
История постепенно раскрывает зловещую силу, поселившуюся на корабле. Здесь победа добра тоже не входит в планы.
"Джиперс Криперс" (2001)
"Джиперс Криперс" / Фото Imdb
Брат и сестра Триш и Дерри едут домой, когда замечают загадочного мужчину возле заброшенной церкви. Он сбрасывает в трубу нечто, похожее на человеческое тело.
Обычный человек после такого, наверное, нажал бы на газ. Но герои решают вернуться и проверить, что там происходит. Дерри спускается в подвал и находит там парня со страшными ранениями, а вокруг – стены, покрытые телами жертв.
После этого начинается охота. За братом и сестрой гонится Джиперс Криперс, готовый убивать всех на своем пути.
И если вы думаете, что после всего увиденного герои наконец найдут способ победить – ну, это был бы совсем другой список. Здесь зло получает именно то, чего хотело.
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