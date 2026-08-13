Чтобы этого не произошло, 24 Канал собрал классные фильмы, которые уже завоевали любовь зрителей. Здесь есть триллеры, драма, черный юмор и даже гонки – словом, скучно точно не будет.

"Грешники"

Жанр: хоррор, драма, триллер

Если вам нравятся фильмы, где все начинается с фразы "наконец-то вернулись домой", а заканчивается борьбой со злом, этот вариант именно для вас.

Два брата после криминального прошлого решают начать жизнь с чистого листа. Но родной городок, похоже, тоже решил подготовить им сюрприз. И это точно не корзина с пирогами. Все становится гораздо интереснее, когда на сцену выходит нечто очень мрачное и сверхъестественное.

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"Грешники": смотреть трейлер

"Конклав"

Жанр: детектив, триллер

Кто сказал, что самые большие интриги происходят только в офисе или семейном чате?

После смерти Папы кардинал Лоуренс возглавляет конклав, но очень быстро понимает, что выборы нового понтифика больше напоминают детектив, чем торжественную церемонию. Здесь у каждого есть свои секреты, а правда может оказаться опаснее любого заговора.

"Конклав": смотреть трейлер

"Формула-1"

Жанр: спорт, драма

Этот фильм доказывает, что кризис среднего возраста иногда заканчивается не покупкой мотоцикла, а возвращением в "Формулу-1".

Бывший гонщик Сонни Гейс получает шанс снова сесть за руль болида и помочь команде, которая переживает далеко не лучшие времена. Даже если вы никогда не смотрели гонки, адреналина здесь хватит с запасом.

"Формула-1": смотреть трейлер

"Еретик"

Жанр: психологический триллер

Две миссионерки приходят поговорить о вере, но очень быстро понимают, что хозяин дома подготовил для них совсем другую программу.

Мистер Рид превращает обычный разговор в психологическую игру, в которой ставки постоянно растут. После этого фильма еще несколько дней захочется смотреть в дверной глазок чуть внимательнее.

"Еретик": смотреть трейлер

"Идеальные незнакомцы"

Жанр: комедия, драма

Фильм, который доказывает одну простую истину: иногда лучшее решение – не брать телефон в руки. Особенно чужой.

Компания друзей во время ужина решает сыграть в игру: все сообщения и звонки отныне становятся публичными. Звучит весело. Ровно до первого сообщения.

Это тот случай, когда комедия очень незаметно превращается в драму, а после финала возникает лишь один вопрос: "И кто вообще придумал эту игру?"

Эти фильмы совершенно разные, но их объединяет одно – после титров вряд ли захочется сказать: "Жаль двух часов жизни". А для вечернего просмотра это, согласитесь, уже серьезный комплимент.

"Идеальные незнакомцы": смотреть трейлер

"Убийцы цветочной полночи"

Жанр: криминальная драма

Если вам кажется, что три с половиной часа – это слишком долго, просто дождитесь первой интриги. Дальше время летит незаметно.

В 1920-х племя осейджей внезапно становится одним из самых богатых в США после того, как на их землях находят нефть. И, как это часто бывает, чужие деньги сразу начинают нравиться всем вокруг. В центре истории – молодой Эрнест, который женится на представительнице богатой семьи. Но очень быстро становится ясно: это не история любви, а холодный и жестокий план ради наследства.

Скорсезе, Ди Каприо и Де Ниро в очередной раз напоминают, что настоящее зло редко кричит. Обычно оно очень вежливо, улыбается и приглашает на ужин.

"Убийцы при полнолунии": смотреть трейлер

"Треугольник печали"

Жанр: черная комедия

Если хочется посмотреть, как очень богатые люди вдруг перестают быть такими уж всемогущими, этот фильм создан именно для вас.

Красивые модели, миллиардеры, роскошная яхта, дорогое шампанское и пассажиры, уверенные, что деньги могут решить все. Но природа, как известно, кредитные карты не принимает. После кораблекрушения все социальные статусы остаются где-то на дне моря, а главной фигурой на острове неожиданно становится... уборщица.

"Треугольник печали": смотреть трейлер

А если душа просит еще больше загадок, обратите внимание на подборку детективов по книгам Агаты Кристи. Это именно те фильмы, где угадать виновника с первой попытки почти невозможно.