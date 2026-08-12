Щоб цього не сталося, 24 Канал зібрав круті фільми, які вже заслужили любов глядачів. Тут є трилери, драма, чорний гумор і навіть перегони – словом, нудно точно не буде.

"Грішники"

Жанр: горор, драма, трилер

Якщо вам подобаються фільми, де все починається з фрази "нарешті повернулися додому", а закінчується боротьбою зі злом, цей варіант саме для вас.

Два брати після кримінального минулого вирішують почати життя з чистого аркуша. Але рідне містечко, схоже, теж вирішило підготувати їм сюрприз. І це точно не кошик із пирогами. Усе стає значно цікавіше, коли на сцену виходить щось дуже темне й дуже надприродне.

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"Грішники": дивитись трейлер

"Конклав"

Жанр: детектив, трилер

Хто сказав, що найбільші інтриги відбуваються лише в офісі чи сімейному чаті?

Після смерті Папи кардинал Лоуренс очолює конклав, але дуже швидко розуміє, що вибори нового понтифіка більше нагадують детектив, ніж урочисту церемонію. Тут кожен має свої секрети, а правда може виявитися небезпечнішою за будь-яку змову.

"Конклав": дивитись трейлер

"Формула-1"

Жанр: спорт, драма

Цей фільм доводить, що криза середнього віку іноді закінчується не купівлею мотоцикла, а поверненням у "Формулу-1".

Колишній гонщик Сонні Гейс отримує шанс знову сісти за кермо боліда й допомогти команді, яка переживає далеко не найкращі часи. Навіть якщо ви ніколи не дивилися перегони, адреналіну тут вистачить із запасом.

"Формула-1": дивитись трейлер

"Єретик"

Жанр: психологічний трилер

Дві місіонерки приходять поговорити про віру, але дуже швидко розуміють, що господар будинку підготував для них зовсім іншу програму.

Містер Рід перетворює звичайну розмову на психологічну гру, у якій ставки постійно зростають. Після цього фільму ще кілька днів захочеться дивитися у дверне вічко трохи уважніше.

"Єретик": дивитись трейлер

"Ідеальні незнайомці"

Жанр: комедія, драма

Фільм, який доводить одну просту істину: іноді найкраще рішення – не брати телефон до рук. Особливо чужий.

Компанія друзів під час вечері вирішує зіграти в гру: усі повідомлення та дзвінки відтепер стають публічними. Звучить весело. Рівно до першого повідомлення.

Це той випадок, коли комедія дуже непомітно перетворюється на драму, а після фіналу виникає лише одне питання: "І хто взагалі придумав цю гру?"

Ці фільми зовсім різні, але їх об'єднує одне – після титрів навряд чи захочеться сказати: "Шкода двох годин життя". А для вечірнього перегляду це, погодьтеся, вже серйозний комплімент.

"Ідеальні незнайомці": дивитись трейлер

"Вбивці квіткової повні"

Жанр: кримінальна драма

Якщо вам здається, що три з половиною години – це занадто довго, просто дочекайтеся першої інтриги. Далі час летить непомітно.

У 1920-х плем'я осейджів раптово стає одним із найбагатших у США після того, як на їхніх землях знаходять нафту. І, як це часто буває, чужі гроші одразу починають подобатися всім навколо. У центрі історії – молодий Ернест, який одружується з представницею заможної родини. Але дуже швидко стає зрозуміло: це не історія кохання, а холодний і жорстокий план заради спадщини.

Скорсезе, Ді Капріо та Де Ніро вкотре нагадують, що справжнє зло рідко кричить. Зазвичай воно дуже ввічливе, усміхається й запрошує на вечерю.

"Вбивці квіткової повні": дивитись трейлер

"Трикутник смутку"

Жанр: чорна комедія

Якщо хочеться подивитися, як дуже багаті люди раптом перестають бути такими вже всемогутніми, цей фільм створений саме для вас.

Красиві моделі, мільярдери, розкішна яхта, дороге шампанське й пасажири, які впевнені, що гроші можуть вирішити все. Але природа, як відомо, кредитні картки не приймає. Після корабельної аварії всі соціальні статуси залишаються десь на дні моря, а головною людиною на острові несподівано стає... прибиральниця.

"Трикутник смутку": дивитись трейлер

А якщо душа просить ще більше загадок, зверніть увагу на добірку детективів за книгами Агати Крісті. Це саме ті фільми, де вгадати винуватця з першої спроби майже неможливо.



