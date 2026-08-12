Щоб цього не сталося, 24 Канал зібрав круті фільми, які вже заслужили любов глядачів. Тут є трилери, драма, чорний гумор і навіть перегони – словом, нудно точно не буде.
"Грішники"
Жанр: горор, драма, трилер
Якщо вам подобаються фільми, де все починається з фрази "нарешті повернулися додому", а закінчується боротьбою зі злом, цей варіант саме для вас.
Два брати після кримінального минулого вирішують почати життя з чистого аркуша. Але рідне містечко, схоже, теж вирішило підготувати їм сюрприз. І це точно не кошик із пирогами. Усе стає значно цікавіше, коли на сцену виходить щось дуже темне й дуже надприродне.
"Грішники": дивитись трейлер
"Конклав"
Жанр: детектив, трилер
Хто сказав, що найбільші інтриги відбуваються лише в офісі чи сімейному чаті?
Після смерті Папи кардинал Лоуренс очолює конклав, але дуже швидко розуміє, що вибори нового понтифіка більше нагадують детектив, ніж урочисту церемонію. Тут кожен має свої секрети, а правда може виявитися небезпечнішою за будь-яку змову.
"Конклав": дивитись трейлер
"Формула-1"
Жанр: спорт, драма
Цей фільм доводить, що криза середнього віку іноді закінчується не купівлею мотоцикла, а поверненням у "Формулу-1".
Колишній гонщик Сонні Гейс отримує шанс знову сісти за кермо боліда й допомогти команді, яка переживає далеко не найкращі часи. Навіть якщо ви ніколи не дивилися перегони, адреналіну тут вистачить із запасом.
"Формула-1": дивитись трейлер
"Єретик"
Жанр: психологічний трилер
Дві місіонерки приходять поговорити про віру, але дуже швидко розуміють, що господар будинку підготував для них зовсім іншу програму.
Містер Рід перетворює звичайну розмову на психологічну гру, у якій ставки постійно зростають. Після цього фільму ще кілька днів захочеться дивитися у дверне вічко трохи уважніше.
"Єретик": дивитись трейлер
"Ідеальні незнайомці"
Жанр: комедія, драма
Фільм, який доводить одну просту істину: іноді найкраще рішення – не брати телефон до рук. Особливо чужий.
Компанія друзів під час вечері вирішує зіграти в гру: усі повідомлення та дзвінки відтепер стають публічними. Звучить весело. Рівно до першого повідомлення.
Це той випадок, коли комедія дуже непомітно перетворюється на драму, а після фіналу виникає лише одне питання: "І хто взагалі придумав цю гру?"
Ці фільми зовсім різні, але їх об'єднує одне – після титрів навряд чи захочеться сказати: "Шкода двох годин життя". А для вечірнього перегляду це, погодьтеся, вже серйозний комплімент.
"Ідеальні незнайомці": дивитись трейлер
"Вбивці квіткової повні"
Жанр: кримінальна драма
Якщо вам здається, що три з половиною години – це занадто довго, просто дочекайтеся першої інтриги. Далі час летить непомітно.
У 1920-х плем'я осейджів раптово стає одним із найбагатших у США після того, як на їхніх землях знаходять нафту. І, як це часто буває, чужі гроші одразу починають подобатися всім навколо. У центрі історії – молодий Ернест, який одружується з представницею заможної родини. Але дуже швидко стає зрозуміло: це не історія кохання, а холодний і жорстокий план заради спадщини.
Скорсезе, Ді Капріо та Де Ніро вкотре нагадують, що справжнє зло рідко кричить. Зазвичай воно дуже ввічливе, усміхається й запрошує на вечерю.
"Вбивці квіткової повні": дивитись трейлер
"Трикутник смутку"
Жанр: чорна комедія
Якщо хочеться подивитися, як дуже багаті люди раптом перестають бути такими вже всемогутніми, цей фільм створений саме для вас.
Красиві моделі, мільярдери, розкішна яхта, дороге шампанське й пасажири, які впевнені, що гроші можуть вирішити все. Але природа, як відомо, кредитні картки не приймає. Після корабельної аварії всі соціальні статуси залишаються десь на дні моря, а головною людиною на острові несподівано стає... прибиральниця.
"Трикутник смутку": дивитись трейлер
А якщо душа просить ще більше загадок, зверніть увагу на добірку детективів за книгами Агати Крісті. Це саме ті фільми, де вгадати винуватця з першої спроби майже неможливо.