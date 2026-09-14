Після прем'єри критики зустріли фільм досить прохолодно, зате з роками він перетворився на справжню класику. І сьогодні сцени з повернутою на 180 градусів головою чи величезною дірою в животі впізнають навіть ті, хто давно забув сюжет. 24 Канал згадує, як створювали одну з найдивніших комедій 90-х і чому за її легковажним сюжетом ховалася справжня революція у спецефектах.

"Смерть їй личить"



Фільм "Смерть їй личить" / Фото Imdb



Рік: 1992

Жанр: чорна комедія, фентезі, горор

IMDb: 6,7

Режисер: Роберт Земекіс

У ролях: Меріл Стріп, Голді Гоун, Брюс Вілліс, Ізабелла Росселліні.

Про що фільм "Смерть їй личить"

Акторка Медлін Ештон панічно боїться старості та роками ворогує зі своєю давньою суперницею Гелен Шарп. Їхня боротьба виходить на новий рівень, коли обидві дізнаються про загадкове зілля, яке дарує вічну молодість і безсмертя.

Щоправда, є маленький нюанс: померти вони не можуть, а от зламати шию чи отримати діру в животі – запросто. І дуже швидко мрія залишатися молодими назавжди перетворюється на справжній абсурд.

Цікаві факти про фільм "Смерть їй личить"



Фільм "Смерть їй личить" / Фото Imdb

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Для 1992 року "Смерть їй личить" була технічно дуже складним фільмом. Над ефектами працювала Industrial Light & Magic, а команда поєднувала грим, механічні конструкції та ранню комп'ютерну графіку. Саме за візуальні ефекти картина згодом отримала "Оскар".

Меріл Стріп пізніше згадувала, що зніматися з такою кількістю спецефектів було виснажливо: актори часто грали перед синім екраном і мали точно повторювати рухи, орієнтуючись на позначки, а не на партнерів. Особливо складними були сцени з перекрученою шиєю Медлін.

А знаменита бійка Медлін і Гелен виявилася небезпечною не лише за сценарієм. Під час одного з дублів Стріп випадково вдарила Голді Гоун лопатою по обличчю, після чого в акторки залишився невеликий шрам.

Ще один курйоз – сцена миттєвого омолодження Медлін. Для неї створили спеціальний пневматичний бюстгальтер, який мав механічно змінювати форму грудей героїні. Ефект виявився недостатньо переконливим, тому зрештою сцену зробили простішим способом.

Цікаво й те, що фінал повністю перезняли. У початковій версії була героїня Трейсі Уллман, з якою Ернест починав нове життя. Через 27 років Медлін і Гелен мали зустріти його вже старим, але щасливим. Після тестових показів цю сюжетну лінію вирізали й залишили значно чорнішу кінцівку.

Раніше ми вже розповідали як створювали інший фільм з Брюсом Вілісом.