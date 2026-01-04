Драматический сериал на Netflix, который будет держать в напряжении до финала

18 сентября 2025 года на Netflix состоялась премьера драматического сериала "Черный кролик", главные роли в котором сыграли Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. Над ним работали Зак Бейлин и Кейт Сассман.

"Черный кролик" имеет достаточно высокий рейтинг IMDb – 7.3/10. Сериал можно посмотреть за один день. Описание сюжета, трейлер и список актеров, которые присоединились к съемкам, – в материале 24 Канала.

О чем сериал "Черный кролик"?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

Зрители наблюдают за бурной жизнью ночного Нью-Йорка. Это история о двух братьях. Джейк Фридкен – харизматичный владелец ресторана "Черный кролик", который может стать самым популярным в городе. Однако неожиданно к бизнесу возвращается его брат Винс и появляются проблемы. Старые травмы и опасности способны разрушить все, что строили мужчины.

Это на самом деле о братьях, которые любят друг друга, но не подходят друг другу – один неудачник, а другой более замкнутый. Каждый может это понять. У каждого есть или брат, сестра или друг, с которыми вы любите быть вместе, но это в определенной степени опасно; этот человек обычно втягивает вас в неприятности, но с ним действительно интересно,

– поделился Зак Бейлин.

"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала

Кто снялся в сериале?

Кроме Джуда Лоу и Джейсона Бейтмана, в сериале снялись: