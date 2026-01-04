Драматический сериал на Netflix, который будет держать в напряжении до финала
- 18 сентября 2025 года на Netflix состоялась премьера драматического сериала "Черный кролик" с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом в главных ролях.
- Сюжет сериала разворачивается вокруг двух братьев в ночном Нью-Йорке, которые сталкиваются с проблемами из-за возвращения одного из них в бизнес.
18 сентября 2025 года на Netflix состоялась премьера драматического сериала "Черный кролик", главные роли в котором сыграли Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. Над ним работали Зак Бейлин и Кейт Сассман.
"Черный кролик" имеет достаточно высокий рейтинг IMDb – 7.3/10. Сериал можно посмотреть за один день. Описание сюжета, трейлер и список актеров, которые присоединились к съемкам, – в материале 24 Канала.
Тоже интересно 3 новых триллера на Netflix, от которых мурашки по коже
О чем сериал "Черный кролик"?
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
Зрители наблюдают за бурной жизнью ночного Нью-Йорка. Это история о двух братьях. Джейк Фридкен – харизматичный владелец ресторана "Черный кролик", который может стать самым популярным в городе. Однако неожиданно к бизнесу возвращается его брат Винс и появляются проблемы. Старые травмы и опасности способны разрушить все, что строили мужчины.
Это на самом деле о братьях, которые любят друг друга, но не подходят друг другу – один неудачник, а другой более замкнутый. Каждый может это понять. У каждого есть или брат, сестра или друг, с которыми вы любите быть вместе, но это в определенной степени опасно; этот человек обычно втягивает вас в неприятности, но с ним действительно интересно,
– поделился Зак Бейлин.
"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала
Истории успеха из любимых лент часто кажутся невозможными в реальной жизни. Почувствовать победу на вкус может помочь Slots City. Это лицензионное казино онлайн, которое имеет широкий игровой ассортимент, удобный интерфейс и систему бонусов, которая никого не оставит равнодушным.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua
Кто снялся в сериале?
Кроме Джуда Лоу и Джейсона Бейтмана, в сериале снялись:
- Клеопатра Коулмен
- Амака Окафор
- Сопе Дирису
- Дагмара Доминчик
- Крис Кой
- Трой Коцур
- Эбби Ли
- Одесса Янг
- Робин де Хесус
- Амир Малаклу
- Дон Харви
- Форрест Вебер
- Фрэнсис Бенаму
- Гас Бирни
- Джон Алеш
- Стив Уиттинг