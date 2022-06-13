В интервью 24 каналу Денис Иванов, гендиректор Чилдрен Кинофестиваля подчеркнул, что война действительно стала препятствием для организации любимого фестиваля всех детей Украины. Но, по словам организаторов, самое важное летнее событие должно было состояться, несмотря ни на что. Так и вышло!

Читайте наше интервью Война стала большим препятствием, – интервью с Денисом Ивановым о Чилдрене Кинофест

Победители Чилдрен Кинофеста-2022

Гран-при

Из фейсбука Чилдрен Кинофеста мы узнали, что Гран-при фестиваля по итогам зрительского голосования получило украинское приключенческое фэнтези "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое". Лента набрала максимальный балл – 4,81.



"Адская Хоругва, или Рождество Казацкое" – победитель Чилдрен Кинофеста-2022 / Фото из фейсбука кинофестиваля

Отметим, что Чилдрен Кинофест продолжался онлайн в Украине и Польше. Гостями Церемонии стало профессиональное жюри украинских кинематографистов, посол и юные киноматографисты:

режиссер и сценарист фильма "Стоп-Земля" Екатерина Горностай

режиссер и сценарист фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич

актриса театра и кино ("Плохие дороги", "Клондайк") Оксана Черкашина

посольство фестиваля – актриса Ирма Витовская

юные режиссеры и режиссеры фильмов-финалистов

Кстати. Со временем в рамках проекта " Интервью 24 " читайте интервью с Ирмой Витовской о войне на Украине, новую ленту "Коза Ностра" и волонтерство.

Чилдрен Кинофест-2022: смотрите церемонию закрытия

Результаты 6-го Конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми

Лучший украинский детский фильм (награда 15 000 гривен) – анимационная работа "Я – птица!" 14-летней Марии Ажислаповой из Днепра.

Лучший фильм в категории 7–10 лет (4 000 гривен) – анимация "Нападение меховой рыбы" (режиссер Анастасия Шинкаренко, 9 лет, город Вишневое).

Лучший анимационный фильм в категории 11–14 лет (4 000 гривен) – "Черный февраль" 12-летнего Матвея Глазунова, который в прошлом году получил главный приз Конкурса со своей предыдущей лентой "Мелисса".

Лучший игровой фильм в категории 11-14 лет – "Призраки имения Миклашевского" (режиссер Полина Лавриненко, 13 лет, село Беленькое, Запорожская область). В этой категории еще две ленты получили Специальные награды Жюри – "Обереги" Даши Ярмолюк из Фастова за лучшую режиссуру и ленту "Нужен новый телефон" Ивана Кудренко из Днепра.

Приз зрительских симпатий, присуждаемый по результатам голосования зрителей на сайте фестиваля, и награду в размере 8 000 гривен получила лента "Откуда пятна у Саламандры?" (режиссер Василий Короп, город Киев).

Результаты 6-го Конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми / Фото с фейсбука Чилдрен Кинофеста