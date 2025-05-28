Что посмотреть на 12-м Чилдрен Кинофесте и когда и где состоится событие

Уже скоро стартует 12-й Чилдрен Кинофест – масштабный фестиваль кино для детей и подростков. Он состоится с 13 по 22 июня в избранных кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Тернополя, Хмельницкого, Запорожья и Чернигова.

Чилдрен Кинофест – одно из главных событий первого месяца лета. Некоторые фильмы также можно будет посмотреть онлайн. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте, передает Кино 24.

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Чилдрен Кинофест: список фильмов

Главной частью программы является международный конкурс. Семь разных картин из разных европейских стран будут соревноваться за главный приз. В список вошли такие ленты:

"Динозаврик" (6+) – анимация совместного производства Чехии, Польши и Словакии. В ней рассказывается о приключениях маленького Диплодока, который отправляется в путешествие, чтобы встретить новых друзей и отыскать своих родителей, которые исчезли при загадочных обстоятельствах.

"Динозаврик": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Майя, дай мне название" (6+) – французская анимация, которую создали благодаря личному общению оскароносного режиссера Мишеля Гондри с дочерью. Каждый вечер девочка говорила отцу название, а он создавал короткий мультфильм с ней в главной роли.

"Мая, дай мне название": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Книгоходец" (7+) – немецкое семейное бадди-муви. В фильме демонстрируется постепенное зарождение дружбы между двумя разными людьми: нелюдимым работником книжного магазина Карлом и общительной девочкой Шашей.

"Книгоходец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прыжок во времени" (8+) – испанское научно-фантастическое приключение, в котором гармонично сочетаются путешествия во времени и семейные ценности. Это история о мальчике, чья семья неожиданно исчезла, но так же неожиданно вернулась через много лет.

"Прыжок во времени": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ларс. LOL" (8+) – норвежская семейная драма, в которой рассказывается о девочке Аманде. Ей поручили заботиться об однокласснике с синдромом Дауна. Фильм показывает, как из застенчивости и социальных стереотипов рождается настоящая крепкая и искренняя дружба.

"Ларс. LOL": смотрите онлайн трейлер фильма

"В последний раз, когда мы были детьми" (9+) – итальянско-французский исторический фильм о четырех друзьях. События разворачиваются в начале Второй мировой войны. Когда нацисты забирают одного из них, другие отправляются в отчаянное и очень рискованное путешествие по Италии, чтобы спасти его.

"В последний раз, когда мы были детьми": смотрите онлайн трейлер фильма

"Район №5" (13+) – социально важная лента совместного производства Сербии, Чехии, Хорватии и Словении. По сюжету, группа подростков, которые конфликтуют, вынуждены объединиться против общего врага – строительной компании, что хочет разрушить их любимый скейт-парк.

"Район №5": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме международного конкурса, программа предусматривает детский конкурс короткометражных фильмов. Из всех проектов, которые подали юные режиссеры и режиссерки, организаторы выбрали 19 финалистов. Они будут соревноваться за Приз жюри и Приз зрительских симпатий.

Дополнят внеконкурсную программу два ретроспективных фильма: немецкая приключенческая комедия "Лето сюрпризов", которая победила на фестивале в прошлом году, и классическая экранизация шведской сказки "Пеппи Длинныйчулок" (1969), посвященная 80-летию книги.

Постер к Чилдрен Кинофесту / Фото пресс-служба

Ранее мы писали, что на Каннском кинофестивале наградили фильм "Urchin", где сыграла украинская актриса Карина Химчук. Героиню украинки зовут Рамона – она коллега и подруга главного героя Майка.