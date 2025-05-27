Мир аниме – это не только истории о школе, магические способности или боевые искусства. Здесь философские рассказы на различные темы. Если ищете, с чего начать, обратите внимание на подборку Кино 24.

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"Плутон"

События фантастического сериала происходят в далеком будущем, где вместе с людьми сосуществуют умные и чувственные роботы-андроиды. Вдруг международное общество всколыхнула серия жестоких убийств. На лучших роботов планеты объявляют охоту. Таких в мире 7 – и некоторых уже уничтожили. За дело берется один из звездной семерки, детектив Гезихт.

"Плутон": смотрите трейлер онлайн

"Кастлвания"

Действие разворачивается в Валлачии в 1455 году. Девочка Лиза мечтает стать врачом. Она знакомится с графом Дракулой, не зная что он вампир, но восхищаясь количеством его знаний. Тот же соглашается взять ее с ученицей. Впоследствии он влюбляется в Лизу и женится на ней. Но через 20 лет в доме Лизы находят научное оборудование и решают, что она ведьма.

"Кастлвания": смотрите трейлер онлайн

"Подземелье вкусностей"

В центре сюжета – Лай Торден, который с командой отправляется в подземелье, чтобы спасти похищенную сестру из лап дракона. Но у них возникают трудности: герои остаются без еды. Им приходится готовить блюда из местных монстров. В этом им помогает гном-повар Сенщи, который делится кулинарными секретами и присоединяется к команде.

"Подземелье вкусностей": смотрите трейлер онлайн

"Мальчик и птица"

Мальчик Махито во время Второй мировой войны после смерти матери переезжает из Токио в дом своей мачехи Нацуко. Пока он пытается адаптироваться к новому миру, все становится только еще более странным. Появляется назойливая серая цапля, которая постоянно донимает Махито.

"Мальчик и птица": смотрите трейлер онлайн

"Унесенные призраками"

10-летняя Чихиро вместе с родителями переезжает в новый дом. По дороге они случайно оказываются в волшебном мире, где мать и отец превращаются в свиней из-за чар ведьмы Юбабы. Чихиро вынуждена наняться к ней на работу, чтобы спасти родителей и вернуться в обычный мир.

"Унесенные призраками": смотрите трейлер онлайн

"Принцесса Мононоке"

Молодой воин Аситака получает смертельное проклятие. Он отправляется в далекое путешествие, чтобы найти способ спастись. Так юноша попадает в город, что борется с лесными духами. Все потому, что люди вырубают лес, а это разгневало зверей. Аситака встречает принцессу Мононоке, воспитанную волками, которая мечтает защитить лес. Воин не знает, какую сторону ему занять.

"Принцесса Мононоке": смотрите трейлер онлайн