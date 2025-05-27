Світ аніме – це не тільки історії про школу, магічні здібності чи бойові мистецтва. Тут філософські розповіді на різноманітні теми. Якщо шукаєте, з чого почати, зверніть увагу на добірку Кіно 24.

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"Плутон"

Події фантастичного серіалу відбуваються у далекому майбутньому, де разом з людьми співіснують розумні й чуттєві роботи-андроїди. Раптом міжнародне товариство сколихує серія жорстоких убивств. На найкращих роботів планети оголошують полювання. Таких у світі 7 – і деяких вже знищили. За справу береться один із зіркової сімки, детектив Гезіхт.

"Плутон": дивіться трейлер онлайн

"Кастлванія"

Дія розгортається у Валлачії у 1455 році. Дівчинка Ліза мріє стати лікарем. Вона знайомиться з графом Дракулою, не знаючи що він вампір, але захоплюючись кількістю його знань. Той же погоджується взяти її з ученицею. Згодом він закохується в Лізу й одружується з нею. Та через 20 років у будинку Лізи знаходять наукове обладнання й вирішують, що вона відьма.

"Кастлванія": дивіться трейлер онлайн

"Підземелля смакоти"

У центрі сюжету – Лай Торден, який з командою вирушає в підземелля, щоб врятувати викрадену сестру з лап дракона. Та в них виникають труднощі: герої залишаються без їжі. Їм доводиться готувати страви з місцевих монстрів. У цьому їм допомагає гном-кухар Сенщі, який ділиться кулінарними секретами та долучається до команди.

"Підземелля смакоти": дивіться трейлер онлайн

"Хлопчик і чапля"

Хлопчик Махіто під час Другої світової війни після смерті матері переїжджає з Токіо до будинку своєї мачухи Нацуко. Поки він намагається адаптуватися до нового світу, все стає лише ще дивнішим. З'являється настирлива сіра чапля, яка постійно дошкуляє Махіто.

"Хлопчик і чапля": дивіться трейлер онлайн

"Віднесені привидами"

10-річна Чіхіро разом з батьками переїжджає у новий дім. Дорогою вони випадково опиняються у чарівному світі, де мати й батько перетворюються на свиней через чари відьми Юбаби. Чіхіро змушена найнятися до неї на роботу, щоб врятувати батьків та повернутися у звичайний світ.

"Віднесені привидами": дивіться трейлер онлайн

"Принцеса Мононоке"

Молодий воїн Асітака отримує смертельне прокляття. Він вирушає у далеку подорож, щоб знайти спосіб врятуватися. Так юнак потрапляє у місто, що бореться з лісовими духами. Все тому, що люди вирубують ліс, а це розгнівало звірів. Асітака зустрічає принцесу Мононоке, виховану вовками, яка мріє захистити ліс. Воїн не знає, яку сторону йому зайняти.

"Принцеса Мононоке": дивіться трейлер онлайн