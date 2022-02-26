Члены украинской киноакадемии призвали бойкотировать российский кинематограф

Члены Украинской киноакадемии от имени сообщества украинских кинопрофессионалов и деятелей культуры призвали к бойкоту произведений российского кинематографа.

В частности, члены киноакадемии обратились в Совет Европы с требованием исключить Российскую Федерацию из Eurimages и из числа стран-участников Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве. Киноакадемия призывает подписать петицию по бойкоту российского кинематографа.

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Также они призвали Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) лишить аккредитацию FIAPF Московский международный кинофестиваль. А Европейскую ассоциацию аудиовизуальных производителей (CEPI) и Европейскую ассоциацию коммерческих фильм продюсеров (CFP-E) призвали прекратить любое сотрудничество с производителями аудиовизуальной продукции, поддерживающими агрессию против Украины, в частности, распространение на территории стран-участниц-ассоциации аудиовизуальных произведений при участии авторов и публичных лиц, поддерживающих преступные действия Российской Федерации.

Также члены украинской киноакадемии призвали:

фестивали – не допускать в конкурсные и внеконкурсные программы фильмы, произведенные Российской Федерацией или в копродукции с ней.

дистрибьюторов – обратить внимание, что по контрактам, которые вы заключаете на территорию РФ, фильмы нелегально распространяются и на юридическую территорию Украины, а именно: на временно оккупированные территории Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Выдавая такие лицензии (в частности, производя ключи kmd для кинотеатров) вы также фактически нарушаете украинский суверенитет. Ведь сейчас фильмы попадают в обращение на эти территории по контрактам, в которых эти территории признаются территориями РФ,

– подчеркнули члены киноакадемии.

продюсеров – прекратить хоть какой бизнес с субъектами предпринимательской деятельности Российской Федерации и не передавать права интеллектуальной принадлежности на любые кинофильмы на местность РФ. Призывают разорвать с ними все контракты.

"Помните, что с бизнеса, который будет использовать ваши фильмы, уплачиваются налоги в бюджет РФ, из которого финансируется армия, нарушившая границы независимого государства, и покупаются ракеты, которыми бомбят мирное население Европы", – сообщили в киноакадемии.