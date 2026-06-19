Если не хочется терять зажигательное настроение, а время от времени бывают перерывы между матчами, то 24 Канал предлагает посмотреть культовые фильмы о футболе, которые не разочаруют.
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"Пеле: Рождение легенды", 2016
Рейтинг IMDb: 7,1
Фильм рассказывает о пути легендарного бразильского футболиста от босоногого мальчика из бедных трущоб до триумфа на Чемпионате мира 1958 года. Картина основана на реальных исторических событиях и раскрывает становление уникального стиля игры.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
"Пеле: Рождение легенды": смотрите онлайн трейлер фильма
"Проклятый Юнайтед", 2009
Рейтинг IMDb: 7,5
Много лет Клаф, будучи тренером скромного "Дерби Каунти", открыто критиковал жесткий и грязный стиль игры "Лидс Юнайтед" под руководством Дона Реви. В 1974 году Реви уходит тренировать сборную Англии, а руководство приглашает Клафа возглавить "Лидс" – команду, которую он отчаянно ненавидел.
"Проклятый Юнайтед": смотрите онлайн трейлер фильма
"Гол!", 2005
Рейтинг IMDb: 6,7
Мексиканский эмигрант Сантьяго Муньес умеет профессионально играть в футбол. Отец не верит в его спортивную карьеру, однако молодой человек всё же пытается идти к своей цели. Из-за проблем со здоровьем, жесткой конкуренции и новой культуры он едва не теряет место в команде. Ему помогает звезда клуба – талантливый, но скандальный игрок Хэвин Харрис, который становится его другом.
"Гол!": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в этот список можно добавить следующие фильмы:
- "Хулиганы Зеленой улицы";
- "Игра их жизни";
- "Играй, как Бекхэм";
- "Я – Златан";
- "Костолом".