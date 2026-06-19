Если не хочется терять зажигательное настроение, а время от времени бывают перерывы между матчами, то 24 Канал предлагает посмотреть культовые фильмы о футболе, которые не разочаруют.

Интересно 3 новых мини-сериала на Netflix, которые можно посмотреть на выходных

"Пеле: Рождение легенды", 2016

Рейтинг IMDb: 7,1

Фильм рассказывает о пути легендарного бразильского футболиста от босоногого мальчика из бедных трущоб до триумфа на Чемпионате мира 1958 года. Картина основана на реальных исторических событиях и раскрывает становление уникального стиля игры.

"Пеле: Рождение легенды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Проклятый Юнайтед", 2009

Рейтинг IMDb: 7,5

Много лет Клаф, будучи тренером скромного "Дерби Каунти", открыто критиковал жесткий и грязный стиль игры "Лидс Юнайтед" под руководством Дона Реви. В 1974 году Реви уходит тренировать сборную Англии, а руководство приглашает Клафа возглавить "Лидс" – команду, которую он отчаянно ненавидел.

"Проклятый Юнайтед": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гол!", 2005

Рейтинг IMDb: 6,7

Мексиканский эмигрант Сантьяго Муньес умеет профессионально играть в футбол. Отец не верит в его спортивную карьеру, однако молодой человек всё же пытается идти к своей цели. Из-за проблем со здоровьем, жесткой конкуренции и новой культуры он едва не теряет место в команде. Ему помогает звезда клуба – талантливый, но скандальный игрок Хэвин Харрис, который становится его другом.

"Гол!": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в этот список можно добавить следующие фильмы: