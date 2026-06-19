Якщо не хочеться втрачати запального настрою, а час від часу є перерви між матчами, то 24 Канал пропонує подивитись культові фільми про футбол, які не розчарують.
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"Пеле: Народження легенди", 2016
Рейтинг IMDb: 7,1
Фільм розповідає про шлях легендарного бразильського футболіста від босоногого хлопчика з бідних нетрів до тріумфу на Чемпіонаті світу 1958 року. Кінокартина базується на реальних історичних подіях і розкриває становлення унікального стилю гри.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
"Пеле: Народження легенди": дивіться онлайн трейлер фільму
"Проклятий Юнайтед", 2009
Рейтинг IMDb: 7,5
Довгі роки Клаф, бувши тренером скромного "Дербі Каунті", відкрито критикував жорсткий та брудний стиль гри "Лідс Юнайтед" під керівництвом Дона Реві. У 1974 році Реві йде тренувати збірну Англії, а керівництво запрошує Клафа очолити "Лідс" – команду, яку він відчайдушно ненавидів.
"Проклятий Юнайтед": дивіться онлайн трейлер фільму
"Гол!", 2005
Рейтинг IMDb: 6,7
Мексиканський емігрант Сантьяго Муньєс вміє професійно грати у футбол. Батько не вірить у його спортивну кар'єру, однак чоловік все ж пробує йти до своєї мети. Через проблеми зі здоров'ям, жорстку конкуренцію та нову культуру він ледь не втрачає місце в команді. Йому допомагає зірка клубу – талановитий, але скандальний гравець Гевін Гарріс, який стає його другом.
"Гол!": дивіться онлайн трейлер фільму
Також до цього списку можна додати такі фільми:
- "Хулігани Зеленої вулиці";
- "Гра їхнього життя";
- "Грай, як Бекхем";
- "Я – Златан";
- "Костолом".