Якщо не хочеться втрачати запального настрою, а час від часу є перерви між матчами, то 24 Канал пропонує подивитись культові фільми про футбол, які не розчарують.

Цікаво 3 нові мінісеріали на Netflix, які можна подивитись на вихідних

"Пеле: Народження легенди", 2016

Рейтинг IMDb: 7,1

Фільм розповідає про шлях легендарного бразильського футболіста від босоногого хлопчика з бідних нетрів до тріумфу на Чемпіонаті світу 1958 року. Кінокартина базується на реальних історичних подіях і розкриває становлення унікального стилю гри.

"Пеле: Народження легенди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проклятий Юнайтед", 2009

Рейтинг IMDb: 7,5

Довгі роки Клаф, бувши тренером скромного "Дербі Каунті", відкрито критикував жорсткий та брудний стиль гри "Лідс Юнайтед" під керівництвом Дона Реві. У 1974 році Реві йде тренувати збірну Англії, а керівництво запрошує Клафа очолити "Лідс" – команду, яку він відчайдушно ненавидів.

"Проклятий Юнайтед": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гол!", 2005

Рейтинг IMDb: 6,7

Мексиканський емігрант Сантьяго Муньєс вміє професійно грати у футбол. Батько не вірить у його спортивну кар'єру, однак чоловік все ж пробує йти до своєї мети. Через проблеми зі здоров'ям, жорстку конкуренцію та нову культуру він ледь не втрачає місце в команді. Йому допомагає зірка клубу – талановитий, але скандальний гравець Гевін Гарріс, який стає його другом.

"Гол!": дивіться онлайн трейлер фільму

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