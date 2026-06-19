У топ-10 серіалів, які зараз найчастіше обирають українські глядачі, є чимало цікавих новинок на будь-який смак. Серед них – напружені трилери, захопливі детективи, зворушливі драми та легкі комедії. Тож у матеріалі 24 Каналу кожен зможе знайти історію, яка відповідатиме його настрою.

Радимо Новий український серіал, який ви проковтнете всього лише за один за вечір

Які мінісеріали можна подивитись на Netflix?

"Майкл Джексон: Вердикт"

Прем'єра цього серіалу відбулася на початку червня 2026 року. Це документальний кримінальний проєкт, який розповідає про судовий процес, пов'язаний із Майклом Джексоном.

"Майкл Джексон: Вердикт": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал налічує лише три епізоди, тож на його перегляд знадобиться близько двох з половиною годин. Режисером стрічки став Нік Грін. Сьогодні серіал входить до числа найпопулярніших серед українських глядачів і посідає друге місце в рейтингу.

"Свідок"

Наразі цей серіал є найпопулярнішим серед українських глядачів на Netflix. Кримінально-драматична історія розповідає про дворічного хлопчика, який стає свідком убивства.

"Свідок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Проєкт заснований на реальних подіях і також складається з трьох епізодів, які можна переглянути приблизно за дві з половиною години. Водночас серіал пропонує захопливу історію, що поєднує елементи кримінальної драми та true crime.

"Чотири пори року"

Цей серіал ідеально підійде для тих, хто любить комедії та мелодрами й шукає щось легке для перегляду на вихідних. У центрі сюжету – друзі, які мають традицію відпочивати разом кожні три місяці. Однак цього разу їхня дружба та спільна подорож опиняються під загрозою через розлучення однієї з подружніх пар.

"Чотири пори року": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал уже налічує два сезони, кожен із яких складається з восьми епізодів. Тож якщо ви шукаєте легку та невимушену історію для відпочинку, варто звернути увагу саме на серіал "Чотири пори року".