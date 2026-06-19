У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про український серіал "Ховаючи колишнього", прем'єра якого відбулася у листопаді 2025 року. Розкажемо більше про сюжет, акторський склад і головні переваги цього проєкту.

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Про що сюжет серіалу "Ховаючи колишню"?

Сюжет цього серіалу сподобається насамперед прихильникам чорної комедії та драми. Український проєкт режисера Сергія Колибишева розповідає про чотирьох чоловіків, які зустрічаються на церемонії прощання зі своєю спільною колишньою коханою.

Після похорону вони вирушають до бару, щоб вшанувати її пам'ять і поспілкуватися. Найцікавіше починається тоді, коли кожен із них ділиться власною історією стосунків із жінкою. Поступово стає незрозуміло, як одна й та сама людина могла бути пов'язана з настільки різними чоловіками.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

Крок за кроком герої відкривають не лише правду про свою колишню, а й багато нового про самих себе. Усе це відбувається крізь призму щирих чоловічих розмов, іронії, гумору, болю та несподіваних одкровень.

Кому ідеально підійде для перегляду серіал?

Серіал "Ховаючи колишню" майстерно поєднує чорний гумор, драму, детективну інтригу, вічні людські теми та актуальні для сучасної України події.

Головні ролі у проєкті виконали Олександр Рудинський, Артур Логай, Слава Бабенков та В'ячеслав Довженко.



Серіал "Ховаючи колишню" / Постер серіалу

Серіал чудово підійде для перегляду у п'ятницю ввечері або на вихідних, адже на весь сезон знадобиться лише близько трьох з половиною годин. Хоча він налічує 10 епізодів, тривалість кожного становить приблизно 20 хвилин.

Прем'єра серіалу відбулася 26 листопада 2025 року, а сьогодні він має доволі високі глядацькі оцінки. Зокрема, на сайті IMDb проєкт отримав 7,9 бала з 10 можливих.