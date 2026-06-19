В материале 24 Канала мы рассказываем об украинском сериале "Скрывая бывшего", премьера которого состоялась в ноябре 2025 года. Расскажем подробнее о сюжете, актёрском составе и главных достоинствах этого проекта.

Рекомендуем: В Украине выйдет новая семейная комедия, которая заставит поверить в настоящее чудо

О чем сюжет сериала "Хороня бывшую"?

Сюжет этого сериала понравится прежде всего поклонникам чёрной комедии и драмы. Украинский проект режиссёра Сергея Колибишева рассказывает о четырёх мужчинах, которые встречаются на церемонии прощания со своей общей бывшей возлюбленной.

После похорон они отправляются в бар, чтобы почтить ее память и пообщаться. Самое интересное начинается тогда, когда каждый из них делится своей историей отношений с этой женщиной. Постепенно становится непонятно, как один и тот же человек мог быть связан с такими разными мужчинами.

"Хороня бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала

Шаг за шагом герои открывают не только правду о своей бывшей, но и много нового о самих себе. Все это происходит через призму искренних мужских разговоров, иронии, юмора, боли и неожиданных откровений.

Кому идеально подойдет этот сериал?

Сериал "Хороня бывшую" мастерски сочетает черный юмор, драму, детективную интригу, вечные человеческие темы и актуальные для современной Украины события.

Главные роли в проекте исполнили Александр Рудинский, Артур Логай, Слава Бабенков и Вячеслав Довженко.



Сериал "Хороня бывшую" / Постер сериала

Сериал отлично подойдет для просмотра в пятницу вечером или на выходных, ведь на весь сезон уйдет всего около трех с половиной часов. Хотя он насчитывает 10 эпизодов, продолжительность каждого составляет примерно 20 минут.

Премьера сериала состоялась 26 ноября 2025 года, и сегодня он имеет довольно высокие зрительские оценки. В частности, на сайте IMDb проект получил 7,9 балла из 10 возможных.