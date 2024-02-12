"20 дней в Мариуполе" покоряет мир: все о фильме, пропитанном трагедией Украины

Кинодрама "20 дней в Мариуполе" от журналиста и режиссера Мстислава Чернова на сегодня стала одной из самых обсуждаемых и важных работ в истории украинского кинематографа.

Узнайте в материале Кино 24, что известно о процессе создания фильма и его авторов, выясните, почему эту ленту стоит посмотреть каждому украинцу и за какую номинацию на Оскар эта лента была признана в этом году.

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"20 дней в Мариуполе": что известно о создании ленты

"20 дней в Мариуполе" является дебютом в режиссуре известного военного корреспондента и фотографа Мстислава Чернова, который имеет многолетний опыт в работе в Сирии, Нагорном Карабахе, Ливии, Ираке, Секторе Газа и Афганистане. В процессе создания этой ленты также участвовали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. За свою работу в Мариуполе они получили признание не только среди украинских зрителей, а и по всему миру.

Фильм создала команда журналистов Associated Press, которые оказались последними международными корреспондентами в окруженном Мариуполе. Они продолжали работать в осаде, фиксируя кадры, которые позже стали символическими образами войны: трагические случаи с детьми, массовые захоронения, разрушения роддома и другие ужасы, вызванные российскими преступлениями.

Лента стала самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента "20 дней в Мариуполе" поборется за Оскар

Фильм "20 дней в Мариуполе" выдвинули на премию Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Это первая чисто украинская лента, которую определили для участия в престижной премии Американской киноакадемии. Отметим, что Мстислав Чернов стал первым украинским режиссером, который получил номинацию на Оскар.

"20 дней в Мариуполе" должен увидеть каждый: где смотреть

Кинопрокатная компания Dogwoof, специализируясь на документальных фильмах, приобрела права на международную продажу ленты. Dogwoof будет ответственна за продажи по всему миру, за исключением Северной Америки, где права на фильм принадлежат PBS Distribution.

Фильм вышел в ограниченный прокат в США 14 июля. Показ в кинотеатрах Украины начался 31 августа. В течение первого уикенда сентября 2023 года лента собрала более 530 тысяч гривен в украинском прокате, став самым прибыльным украинским документальным фильмом в истории. После номинации на премию Оскар фильм вернулся в повторный прокат в Украине.

Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США

На днях Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США за "20 дней в Мариуполе". Лауреатов награды за исключительные достижения в 2023 году объявили вечером 10 февраля во время 76-й ежегодной церемонии вручения премии DGA Awards в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. Кстати, Кристофер Нолан также признан среди победителей.

Мстислав Чернов говорит, что основная цель фильма "20 дней в Мариуполе" заключается в том, чтобы рассказать миру не только о том, что произошло в Мариуполе, но и о том, что происходит в Украине сейчас.

Я всегда говорю, что вы видели двадцать дней, но был двадцать первый и двадцать второй, и тридцатый, и девяностый день. Девять лет с вторжения России в Украину. И то, что вы видели, происходит каждый день – с Попасной, с Соледаром, с Бахмутом. Это то, что происходит именно сейчас,

– говорит Мстислав Чернов.