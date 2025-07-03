Звук и музыка скорости: как создавался культовый саундтрек к фильму "F1: ФИЛЬМ"

В фильме "F1: ФИЛЬМ" звук и музыка играют не второстепенную, а ведущую роль. Режиссер Джозеф Косински и продюсер Джерри Брукгаймер привлекли лучших специалистов индустрии.

От обладателя Оскара Гарета Джона до легендарного композитора Ганса Циммера – всех их привлекли, чтобы передать мощность, эмоцию и динамику Формулы-1 через звук и музыку. В материале Кино 24 рассказываем подробности создания ленты.

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Как создавался саундтрек к ленте "F1: ФИЛЬМ"

Нет ничего подобного тому, чтобы побывать на Гран-при Формулы-1 вживую. Да, ее интересно смотреть, но, возможно, еще интереснее – ее слышать. Рев двигателя, когда болид мчится по прямой, с повышением и понижением тона, когда он пролетает мимо тебя, или рычание коробки передач – ВРУМВРУМВРУМ, когда пилот быстро переходит на низшие передачи перед поворотом – и ты буквально чувствуешь, насколько это мощно.

Звук – это половина опыта, а может, и больше. Мы установили микрофоны на настоящие болиды, чтобы передать, как звучит и чувствуется тысяча лошадиных сил. И поскольку машина Red Bull звучит иначе, чем болид Ferrari, а тот – иначе, чем Mercedes, мы приложили максимум усилий, чтобы записать звук от многих команд,

– говорит режиссер Джозеф Косински.

Звуковым микс-инженером фильма стал Гарет Джон – обладатель Оскара за звук к "Дюна: Часть вторая". Хотя он не был фанатом автоспорта до этого проекта, теперь говорит:

Формула-1 открыла мне глаза на то, насколько это безумно. "F1: ФИЛЬМ" – самая сложная работа в моей карьере с точки зрения звука. В кино съемочная группа привыкла работать в контролируемых условиях: все изолировано, тишина, полный контроль. А вот настоящий трек F1 – это полная противоположность. Враждебное пространство: громкое, насыщенное радиоинтерференцией, которая мешает микрофонам.

Как работать в таком хаосе? Джон отвечает, что нужно очень много подготовки, немного удачи – и порой просто действовать наугад.

Цель была одна – захватить максимально аутентичную звуковую среду: от болидов до пит-стопа и зрителей. Все это – чтобы зритель буквально погрузился в звуковой шторм, которым является гоночный уикенд Формулы-1.

"F1: ФИЛЬМ": смотрите онлайн трейлер фильма

Над саундтреком работали Ганс Циммер и его соавтор Стив Маццаро, с которыми Косински уже сотрудничал над "Топ Ган: Меверик".

По словам Стива, Формула-1 – это сочетание прошлого и будущего: богатая история и ультрасовременные технологии. Он бросил Гансу вызов: создать музыку, которая соединит оба мира – оркестровый и электронный. Циммер создал гибридный саундтрек: синтезаторы + оркестр.

Для меня оркестр – это человек, который сидит в машине. А электроника – это сама машина,

– объясняет композитор.

После разговоров с Льюисом Гамильтоном, семикратным чемпионом Формулы-1, который присоединился к созданию ленты, Циммер захотел отразить это переживание звуком.



"Это повлияло на то, как я написал темы, как они звучат, на их грацию, силу и красоту. Электронная музыка идеально подходила. Она непредсказуема, как и сами гонки: ты никогда не знаешь, что будет дальше. Это позволяет держать зрителя в напряжении", – говорит он.



BRAD PITT в роли Sonny Hayes в фильме Apple Original Films' “F1® The Movie,” a Warner Bros. Pictures релиз / Фото Courtesy Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

В записи приняли участие гитарист Тим Хенсон и другие музыканты из команды Циммера. Это уже тринадцатое сотрудничество Циммера и Брукхаймера, начиная с "Дней грома".

Продюсер Брукгаймер говорит, Ганс смог поймать этот симбиоз человека и машины. Он создал музыку, которая не заглушает звук болидов, а подчеркивает его – и делает его поэтичным.

Команда фильма и Apple активно работали с продюсерами Максом Мартином и Майком Ронсоном, чтобы собрать песенный саундтрек, которые сделают ленту еще более эмоциональной и драйвовой. Вместе с режиссером, продюсером Джерри Брукгаймером и командой фильма они выбирали исполнителей и треки, отражающие энергию, характер, сюжетную линию и атмосферу мира F1.

Мы хотели создать что-то, что одновременно углубляет эмоциональность фильма и является изящным продолжением Вселенной Формулы-1. Наша цель – подчеркнуть эмоции, сделать историю еще более живой и масштабной,

– добавляет Тейлор.

В саундтрек вошли: Rosé (BLACKPINK), Doja Cat & Don Toliver, Ed Sheeran с Dave Grohl и John Mayer, Tate McRae, Burna Boy, Tiesto ft. Sexy Red, Raye, Dom Dolla, Obongjayar, Chris Stapleton, Roddy Ricch, Pawsa, Peggy Gou, Madison Beer, Mr. Eazi, Darkoo, Myke Towers.

Песни не просто "красиво легли" на сцену – они воплощают настроение и психологию героев.

Благодаря усилиям команды фильма, звукорежиссеров, композиторов и исполнителей, "F1: ФИЛЬМ" не просто показывает гонки – он позволяет их услышать и почувствовать. И именно поэтому эта лента не просто имеет невероятный визуал, но и звучит так же. Смотрите уже в кино!