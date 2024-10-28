11 фактов о легендарном турецком сериале "Великолепный век", которых вы точно не знали

Пожалуй, нет ни одного киномана, который бы не знал о турецком сериале "Великолепный век. Роксолана". Этот телесериал, снятый по мотивам реальных событий, основывается на исторических документах и рассказывает о жизни одной из самых известных женщин в истории Османской империи.

Кино 24 подготовили для вас список самых интересных фактов об этой ленте, которые могут вас поразить. Приготовьтесь узнать больше о "Великолепном веке" и его героях, ведь эта история до сих пор волнует сердца миллионов зрителей во всем мире!

Смотрите также Если вы потеряли мотивацию: 4 фильма о невероятной любви к жизни

Интересные факты о легендарном сериале "Великолепный век"

Сериал "Великолепный век" получил свое название благодаря тому, что в турецкой историографии период правления Сулеймана I Великолепного считается Золотой Эрой Турецкой Государственности. Это время обозначено расцветом культуры, искусства и политического могущества Османской империи.

В Украине лента получила дополнительное название "Величественный век. Роксолана", поскольку Хюррем Султан, историческая личность, ставшая прототипом главной героини, имеет украинское происхождение. Это позволило рядовым зрителям сразу понять, о чем идет речь в сюжете сериала.

Этот проект стал самым дорогим телевизионным шоу в истории турецкого телевидения.

Часть сцен снимали в реальных исторических интерьерах дворца Топкапы, что добавляет аутентичности и атмосферности.

Интересно, что "Великолепный век" стал первым восточноевропейским сериалом, который смогли увидеть зрители США.

"Великолепный век. Роксолана": смотрите онлайн трейлер сериала

Основой сценария послужили средневековые документы и исторические романы, что придает ему дополнительный вес и глубину.

Для съемок было построено 2100 квадратных метров декораций, с использованием 1000 квадратных метров камня, 1800 квадратных метров настоящего мрамора, 2500 шт. железного профиля и 1,5 тонны краски.

Кастинг на главную женскую роль длился 8 месяцев, и в нем приняли участие актрисы из Турции, США, Германии, Нидерландов, Великобритании, Македонии, Хорватии и Болгарии.

Примечательно, что над декорациями работали 120 человек, среди которых было 30 скульпторов и художников, которые вкладывали свое творчество в создание настоящих шедевров.

Пилотная серия, вышедшая на канале Show TV, была показана дважды, создав прецедент на турецком телевидении.

Съемки сопровождались курьезами: актер Халит Эргенч, исполнивший роль Сулеймана, регулярно опаздывал на съемки минимум на полчаса. А в 4-й, 12-й, 17-й и 22-й сериях за кадром слышен звук самолета.

Таким образом, "Великолепный век. Роксолана" – это не только эпическая история, но и продукт невероятного труда, творчества и преданности команды, что сделала его таким популярным и незабываемым.