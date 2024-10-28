Оно и не удивительно, ведь фильм выпустила компания StudioCanal, в каталоге которой любимые миллионами зрителей "Реальная любовь", "Гордость и предубеждение", "Бриджит Джонс" и другие культовые романтические фильмы. В материале Кино 24 смотрите список лент, которые вернут вам мотивацию и любовь к жизни.

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"Время жить"

По сюжету, перспективная шеф-повар Алмут (Флоренс Пью) случайно сбивает машиной Тобиаса (Эндрю Гарфилд). Эта авария кардинально меняет жизнь двух молодых людей, и становится началом невероятного романа.

Для фильма характерно нелинейное повествование, поэтому режиссер как в калейдоскопе миксует между собой отрывки из разных периодов совместной жизни влюбленной пары. Большинство критиков сходятся на том, что такой способ выгодно выделяет "Время жить" среди других мелодрам. А глубокая и щемящая игра Флоренс Пью и Эндрю Гарфилда помогают зрителю окунуться в историю с головой и узнать в этих милых и иногда забавных персонажах и самих себя.

"Время жить": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссером фильма стал Джон Кроули, в фильмографии которого – ностальгическая и нежная драма "Бруклин" и экранизация легендарного романа Донны Тарт "Щегол". Сценарий к "Времени жить" написал Ник Пейн, который работал в частности над масштабной сагой о самой известной британской семье – "Корона". А среди продюсеров ленты любимец публики Бенедикт Камбербэтч.

"Достучаться до небес"

Эта лента вышла под лозунгом "Быстрый автомобиль, миллион марок в багажнике и одна неделя, чтобы жить". Сразу после выхода ленты кинокритики нарекли ее создателя Томаса Яна "немецким Тарантино". А все из-за сходства фильма с легендарной лентой "Криминальное чтиво". В частности кинозрители проводили параллели между саундтреками, диалогами и манерой съемки.

"Достучаться до небес" стал грандиозным стартом для карьер исполнителей главных ролей Яна Йозефа Лиферса, Тиля Швайгера и Морица Бляйбтроя. Фильм давно стал культовым и даже имеет римейк, снятый в Японии.

"Достучаться до небес": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента рассказывает о двух совершенно не похожих друг на друга пациентах клиники – Руди и Мартина. Мужчины знакомятся в больнице, где обоим ставят смертельные диагнозы – им осталось жить не более недели. Руди признается, что никогда не был на море. Тогда новоиспеченные и отчаянные товарищи решаются угнать машину, чтобы успеть заполнить этот пробел в жизни Руди. По дороге к цели мужчины грабят банк, а впоследствии обнаруживают, что в багажнике похищенной тачки спрятан кейс с миллионом марок. Поэтому, теперь за ними охотятся не только полицейские, но и владелец кейса – авторитетный мафиози. Мужчины должны успеть на море, пока их не поймают преследователи и смерть.

Кстати, название этой криминальной комедии происходит от песни Боба Дилана "Достучаться до небес". В фильме она звучит в исполнении немецкой группы Selig.

"Неприкасаемые (1+1)"

Эта невероятно остроумная и одновременно глубокая французская драма основана на реальных событиях. В ее основу легла история успешного аристократа Филиппе, которого полностью парализовало после несчастного случая, а его личным помощником оказался мелкий правонарушитель Дрисс.

С момента выхода фильм очаровал не только рядовых зрителей, но и профессиональных кинокритиков. Поэтому, лента имела номинации на престижные кинопремии "Золотой глобус" и BAFTA, как лучший фильм на иностранном языке. А исполнитель одной из главных ролей – харизматичный Омар Си – стал обладателем национальной премии "Цезарь".

В год своего выхода во Франции фильм "Неприкасаемые" стал самым популярным в своей стране и в течение десяти недель подряд занимал первую строчку рейтингов. А по состоянию на март 2012 года, это была самая прибыльная лента на иностранном языке (кроме английского) во всем мире! Таким образом, фильм "Неприкасаемые" стал наиболее успешным французским фильмом с 1994 года.

"Неприкасаемые": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету, аристократ попадает в аварию на дельтаплане и становится прикованным к инвалидному креслу. Теперь он очень нуждается в сиделке, но из социальной службы к Филиппе (Франсуа Клюзе) направляют темнокожего мигранта, уже неоднократно пойманного на мелких кражах, Дрисса (Омар Си). Дрисс пытается уговорить аристократа подписать отказ от его услуг, ведь тогда парень сможет жить на пособие по безработице. Однако, Филиппе заставляет сомнительного рабочего остаться в своем имении и добросовестно работать. В конце концов, это рискованное решение идет на пользу обоим героям ленты.

"Список последних желаний"

Сценарий к этой жизнеутверждающей комедийной драме написал Джастин Зекхэм. А в актерский состав вошли настоящие легенды кинематографа – Джек Николсон и Морган Фриман.

В 2009 году Национальный совет кинокритиков США внес ленту в список 10 лучших фильмов года. В том же году "Список последних желаний" получил номинацию на приз Японской киноакадемии за лучший иностранный фильм, а также номинацию на премию "Грэмми" за лучшую песню, написанную для кино или для телевидения. Речь идет о композиции "Say" Джона Мейера.

"Список последних желаний": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм рассказывает историю простого работяги Картера Чемберса (Морган Фриман) и миллиардера Эдварда Коула (Джек Николсон), оказавшихся в одной больничной палате с одинаковым неизлечимым диагнозом – рак легких. Мужчинам отведено совсем мало времени, поэтому они решают составить список желаний, которые планируют выполнить до своей смерти.

Так начинается самый счастливый период жизни мужчин, ведь они наконец решаются на то, чего не могли себе позволить в повседневной жизни: помириться с родственниками, пуститься в безумные путешествия и открыть в себе те черты характера, что до этого были скрыты.