Воно й не дивно, адже фільм випустила компанія StudioCanal, у каталозі якої улюблені мільйонами глядачів "Реальне кохання", "Гордість та упередження", "Бріджит Джонс" та інші культові романтичні фільми. У матеріалі Кіно 24 дивіться список стрічок, які повернуть вам мотивацію і любов до життя.

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"Час жити"

За сюжетом, перспективна шеф-кухарка Алмут (Флоренс П'ю) випадково збиває машиною Тобіаса (Ендрю Гарфілд). Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей, і стає початком неймовірного роману.

Для фільму характерна нелінійна оповідь, тож режисур наче у калейдоскопі міксує між собою уривки з різних періодів спільного життя закоханої пари. Більшість критиків сходяться на тому, що такий спосіб вигідно виділяє "Час жити" з-поміж інших мелодрам. А глибока та щемлива гра Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілда допомагають глядачу зануритись в історію з головою та впізнати в цих милих та подекуди кумедних персонажах і самих себе.

"Час жити": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисером фільму став Джон Кроулі, у фільмографії якого – ностальгійна та ніжна драма "Бруклін" і екранізація легендарного роману Донни Тарт "Щиголь". Сценарій до "Часу жити" написав Нік Пейн, який працював зокрема над масштабною сагою про найвідомішу британську родину – "Корона". А серед продюсерів стрічки улюбленець публіки Бенедикт Камбербетч.

"Достукатися до небес"

Ця стрічка вийшла під лозунгом "Швидкий автомобіль, мільйон марок в багажнику та один тиждень, щоб жити". Одразу після виходу стрічки кінокритики нарекли її творця Томаса Яна "німецьким Тарантіно". А все через схожість фільму із легендарною стрічкою "Кримінальне чтиво". Зокрема кінооглядачі проводили паралелі між саундтреками, діалогами та манерою зйомки.

"Достукатися до небес" став грандіозним стартом для кар'єр виконавців головних ролей Яна Йозефа Ліферса, Тіля Швайгера та Моріца Бляйбтроя. Фільм давно став культовим та навіть має рімейк, відзнятий у Японії.

"Достукатися до небес": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка розповідає про двох абсолютно не схожих один на одного пацієнтів клініки – Руді та Мартіна. Чоловіки знайомляться в лікарні, де обидвом ставлять смертельні діагнози – їм залишилось жити не більше ніж тиждень. Руді зізнається, що ніколи не був на морі. Тоді новоспечені та відчайдушні товариші наважуються викрасти машину, аби встигнути заповнити цю прогалину в житті Руді. Дорогою до мети чоловіки грабують банк, а згодом виявляють, що в багажнику викраденої тачки схований кейс із мільйоном марок. Тож, тепер за ними полюють не тільки поліцейські, але й власник кейсу – авторитетний мафіозі. Чоловіки мають встигнути на море, поки їх не піймають їхні переслідувачі та смерть.

До речі, назва цієї кримінальної комедії походить від пісні Боба Ділана "Достукатись до небес". У фільмі вона звучить у виконанні німецького гурту Selig.

"Недоторканні (1+1)"

Ця неймовірно дотепна та водночас глибока французька драма заснована на реальних подіях. В її основу лягла історія успішного аристократа Філіппе, якого повністю паралізувало після нещасного випадку, а його особистим помічником виявився дрібний правопорушник Дрісс.

З моменту виходу фільм зачарував не лише пересічних глядачів, але й професійних кінокритиків. Тож, стрічка мала номінації на престижні кінопремії "Золотий глобус" та BAFTA, як найкращий фільм іноземною мовою. А виконавець однієї з головних ролей – харизматичний Омар Сі – став володарем національної премії "Цезар".

У рік свого виходу у Франції фільм "Недоторкані" став найпопулярнішим у своїй країні та протягом десяти тижнів поспіль займав першу щаблину рейтингів. А станом на березень 2012 року, це була найбільш прибуткова стрічка іноземною мовою (окрім англійської) в усьому світі! Таким чином, фільм "Недоторкані" став найбільш успішним французьким фільмом з 1994 року.

"Недоторкані": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом, аристократ потрапляє в аварію на дельтаплані та стає прикутим до інвалідного крісла. Тепер він конче потребує доглядальниці, але із соціальної служби до Філіппе (Франсуа Клюзе) направляють темношкірого мігранта, вже неодноразово спійманого на дрібних крадіжках, Дрісса (Омар Сі). Дрісс намагається вмовити аристократа підписати відмову від його послуг, адже тоді хлопець зможе жити на допомогу по безробіттю. Однак, Філіппе змушує сумнівного робітника залишитись у своєму маєтку та сумлінно працювати. Зрештою, це ризиковане рішення йде на користь обидвом героям стрічки.

"Список останніх бажань"

Сценарій до цієї життєствердної комедійної драми написав Джастін Зекхем. А в акторський склад увійшли справжні легенди кінематографа – Джек Ніколсон та Морган Фріман.

У 2009 році Національна рада кінокритиків США внесла стрічку до списку 10 кращих фільмів року. У тому ж році "Список останніх бажань" отримав номінацію на приз Японської кіноакадемії за найкращий іноземний фільм, а також номінацію на премію "Греммі" за кращу пісню, що була написана для кіно або для телебачення. Мова йде про композицію "Say" Джона Мейера.

"Список останніх бажань": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм розповідає історію простого роботяги Картера Чемберса (Морган Фріман) та мільярдера Едварда Коула (Джек Ніколсон), що опинились в одній лікарняній палаті з однаковим невиліковним діагнозом – рак легень. Чоловікам відведено зовсім мало часу, тож вони вирішують скласти список бажань, які планують виконати до своєї смерті.

Так починається найщасливіший період життя чоловіків, адже вони нарешті наважуються на те, чого не могли собі дозволити у буденному житті: помиритись з родичами, пуститись в шалені подорожі та відкрити в собі ті риси характеру, що до цього були приховані.