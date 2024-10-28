Кино 24 советует фильмы, которые стоит внимательно посмотреть, ведь у некоторых персонажей есть чему поучиться, а некоторые из этих сюжетов были сняты на основе реальных событий. Смотрите подборку фильмов про удачу, деньги и счастье. А также наблюдайте за играми на миллион в легендарном шоу "Кто хочет стать миллионером?" на ICTV2.

Рекомендуем Умер актер сериала "Сваты", который остался в Крыму после оккупации: что он говорил о войне

"Миллионер поневоле", 2002

Обычный парень, по имени Лонгфелло Дидс живет в маленьком городке, радуется мелочам и смотрит на жизнь с оптимизмом. Однако все резко меняется, когда Лонгфелло получает огромное наследство: он становится обладателем роскошного особняка, собственной футбольной команды и вертолета. Главный герой чувствует себя растерянным, ведь не знает, что со всем этим делать...

В отличие от молодой журналистки Бейб Беннетт, которая хочет очаровать новоиспеченного богача, чтобы завладеть его имуществом. Зажигательная комедия с Адамом Сэндлером и Вайноной Райдер точно согреет вас холодным осенним вечером!

"Миллионер поневоле": смотрите онлайн трейлер фильма

"Основатель", 2016

Эта увлекательная биографическая драма рассказывает о пути к успеху миллионера Рэя Крока, который основал корпорацию McDonald's. В свои пятьдесят он был обычным коммивояжером, что путешествовал по Америке, пытаясь продать миксеры маленьким перекусочным. Но однажды Рэй остановился перекусить в скромном фастфуде братьев МакДоналд, где ему в голову пришла идея, в корне изменившая его жизнь.

"Основатель": смотрите онлайн трейлер фильма

"Волк с Уолл-стрит", 2013

Стремление и амбиции привели 22-летнего Джордана на Уолл-стрит, где он быстро достиг значительных успехов, заработав 49 миллионов долларов. С огромными деньгами пришли непрерывные вечеринки, наркотики и развлечения.

За неуемную энергию и деловую хватку его назвали "Волком с Уолл-стрит", а его бешеный успех привлек внимание ФБР – деятельность Джордана стала объектом пристального наблюдения агентов.

Фильм снят Мартином Скорсезе по мотивам жизни реального миллионера Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо Ди Каприо.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Игра на понижение", 2015

Эта блестящая финансово-криминальная комедия, основана на реальных событиях, рассказывает о группе хитроумных дельцов, которые заработали миллионные состояния на американском ипотечном кризисе.

Руководитель хедж-фонда Майкл Берри понимает, что рынок недвижимости в США может потерпеть колоссальный крах. Берри пользуется ситуацией и вкладывает почти все средства своего фонда в облигации, что принесут прибыль в случае падения рынка. Эта информация быстро распространяется по Нью-Йорку, и, хотя большинство финансистов воспринимает это как абсурд, несколько предпринимателей все же попадают на финансовый крючок.

"Игра на понижение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миллионер из трущоб", 2008

Сюжет этой потрясающей истории от талантливого режиссера Дэнни Бойла разворачивается вокруг застенчивого Джамаля, который оказывается в шаге от выигрыша на шоу "Кто хочет стать миллионером?". Ведущий шоу подозревает, что юноша, выросший в трущобах и не имеющий образования, использует мошеннические методы для ответов на вопросы. На кону – 20 миллионов рупий. Полиция пытается выбить из парня признание, и Джамаль соглашается рассказать, откуда он знает ответы. Выясняется, что жизненные испытания стали ключами к каждому вопросу на пути к выигрышу.

"Миллионер из трущоб": смотрите онлайн трейлер фильма

А кто из украинцев станет новым миллионером? Смотрите второй сезон "Кто хочет стать миллионером?" на канале ICTV2 по понедельникам в 19:00!