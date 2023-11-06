6 фильмов, которые помогут поверить в свои силы
Источник:Анастасия Вишневская
Часто нам трудно поверить в то, что в наших руках, что можно изменить все, если этого захотеть. Трудно почувствовать уверенность в себе, поверить в свои силы. Иногда даже просмотр фильма может мотивироваться к новым свершениям.
Именно такой подборкой поделилась психологиня Анастасия Вишневская. Она назвала 6 фильмов, которые помогут почувствовать уверенность, а в некоторых случаях, возможно, даже заменят поход к психологу.
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"Авиатор"
Год: 2004
Жанр: драма, биографический
Страна: США, Германия
Режиссер: Мартин Скорсезе
Рейтинг IMDb: 7.5
Самый эксцентричный богатей XX века Говард Гьюз, которого сыграл легендарный Леонардо Ди Каприо, мечтал создавать фильмы и самолеты. И эта давняя мечта сбылась. Несколько лет он работал над самым дорогим эпическим фильмом "Ангелы Ада". Однако на этом амбиции Говарда не завершаются. В дальнейшем он стремится создать суперсамолет, скорость и мощность которого – предел мечтаний.
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"Человек, который изменил все"
Год: 2011
Жанр: драма, спортивный
Страна: США
Режиссер: Беннетт Миллер
Рейтинг IMDb: 7.6
Это лента о генеральном менеджере Оклендской бейсбольной команды. Клубу сейчас очень сложно: недавний чемпионат он проиграл, лучшие игроки покинули команду, бюджет почти нет. Однако менеджеру удается найти хорошего экономиста, вместе с которым он создает достойную команду, несмотря на финансовые затруднения. Уверены, что этот фильм с Брэдом Питтом в главной роли не оставит вас равнодушными.
"Человек, который изменил все": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дьявол носит Прада"
Год: 2006
Жанр: драма, мелодрама
Страна: США
Режиссер: Дэвид Франкел
Рейтинг IMDb: 6.9
Андреа – девушка из провинции, мечтающая стать журналисткой. После окончания университета она получает работу мечты – устраивается помощницей деспотической редакторши одного из крупнейших нью-йоркских модных журналов – Миранда Пристли. Сможет ли Андреа справиться с нагрузкой, которую и представить не могла?
"Дьявол носит Прада": смотрите онлайн трейлер фильма
"Красавица на всю голову"
Год: 2018
Жанр: комедия, мелодрама
Страна: США, Китай
Режиссер: Эбби Кон, Марк Силверштейн
Рейтинг IMDb: 5.6
Главная героиня постоянно критикует себя, считает непривлекательной. Она постоянно пытается похудеть, изнуряет себя физическими нагрузками и диетами. Однажды с девушкой происходит несчастный случай – она получает серьезное сотрясение мозга, после которого обретает уверенность в своей красоте, хотя внешность никоим образом не изменилась.
"Красавица на всю голову": смотрите онлайн трейлер фильма
"Эффект Бабочки"
Год: 2004
Жанр: детектив, триллер, фантастика
Страна: США
Режиссер: Эрик Бресс
Рейтинг IMDb: 7.6
Эван учится на психолога. Посредством чтения своих детских дневников он способен перемещаться в собственное прошлое. Поняв, что обладает такой способностью, он начинает возвращаться в прошлое, чтобы исправить будущее. Однако все оказывается не так-то просто.
"Эффект Бабочки": смотрите онлайн трейлер фильма
"Леди Берд"
Год: 2017
Жанр: драма, комедия
Страна: США
Режиссер: Грета Гервиг
Рейтинг IMDb: 7.4
Кристин МакФерсон ненавидит свое имя и хочет, чтобы ее называли Леди Берд. Она мечтает переехать из родного городка Сакраменто, однако понимает, что из-за сложного финансового положения не сможет учиться в престижных колледжах. Пока мама девушки работает на нескольких работах, она бездельничает с подругой, переживает первую влюбленность. И старается сделать все для приближения цели.
"Леди Берд": смотрите онлайн трейлер фильма