6 фильмов, которые помогут поверить в свои силы

Часто нам трудно поверить в то, что в наших руках, что можно изменить все, если этого захотеть. Трудно почувствовать уверенность в себе, поверить в свои силы. Иногда даже просмотр фильма может мотивироваться к новым свершениям.

Именно такой подборкой поделилась психологиня Анастасия Вишневская. Она назвала 6 фильмов, которые помогут почувствовать уверенность, а в некоторых случаях, возможно, даже заменят поход к психологу.

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"Авиатор"

Год: 2004

Жанр: драма, биографический

Страна: США, Германия

Режиссер: Мартин Скорсезе

Рейтинг IMDb: 7.5

Самый эксцентричный богатей XX века Говард Гьюз, которого сыграл легендарный Леонардо Ди Каприо, мечтал создавать фильмы и самолеты. И эта давняя мечта сбылась. Несколько лет он работал над самым дорогим эпическим фильмом "Ангелы Ада". Однако на этом амбиции Говарда не завершаются. В дальнейшем он стремится создать суперсамолет, скорость и мощность которого – предел мечтаний.

"Авиатор": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек, который изменил все"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Год: 2011

Жанр: драма, спортивный

Страна: США

Режиссер: Беннетт Миллер

Рейтинг IMDb: 7.6

Это лента о генеральном менеджере Оклендской бейсбольной команды. Клубу сейчас очень сложно: недавний чемпионат он проиграл, лучшие игроки покинули команду, бюджет почти нет. Однако менеджеру удается найти хорошего экономиста, вместе с которым он создает достойную команду, несмотря на финансовые затруднения. Уверены, что этот фильм с Брэдом Питтом в главной роли не оставит вас равнодушными.

"Человек, который изменил все": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дьявол носит Прада"

Год: 2006

Жанр: драма, мелодрама

Страна: США

Режиссер: Дэвид Франкел

Рейтинг IMDb: 6.9

Андреа – девушка из провинции, мечтающая стать журналисткой. После окончания университета она получает работу мечты – устраивается помощницей деспотической редакторши одного из крупнейших нью-йоркских модных журналов – Миранда Пристли. Сможет ли Андреа справиться с нагрузкой, которую и представить не могла?

"Дьявол носит Прада": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красавица на всю голову"

Год: 2018

Жанр: комедия, мелодрама

Страна: США, Китай

Режиссер: Эбби Кон, Марк Силверштейн

Рейтинг IMDb: 5.6

Главная героиня постоянно критикует себя, считает непривлекательной. Она постоянно пытается похудеть, изнуряет себя физическими нагрузками и диетами. Однажды с девушкой происходит несчастный случай – она получает серьезное сотрясение мозга, после которого обретает уверенность в своей красоте, хотя внешность никоим образом не изменилась.

"Красавица на всю голову": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эффект Бабочки"

Год: 2004

Жанр: детектив, триллер, фантастика

Страна: США

Режиссер: Эрик Бресс

Рейтинг IMDb: 7.6

Эван учится на психолога. Посредством чтения своих детских дневников он способен перемещаться в собственное прошлое. Поняв, что обладает такой способностью, он начинает возвращаться в прошлое, чтобы исправить будущее. Однако все оказывается не так-то просто.

"Эффект Бабочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Леди Берд"

Год: 2017

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Режиссер: Грета Гервиг

Рейтинг IMDb: 7.4

Кристин МакФерсон ненавидит свое имя и хочет, чтобы ее называли Леди Берд. Она мечтает переехать из родного городка Сакраменто, однако понимает, что из-за сложного финансового положения не сможет учиться в престижных колледжах. Пока мама девушки работает на нескольких работах, она бездельничает с подругой, переживает первую влюбленность. И старается сделать все для приближения цели.

"Леди Берд": смотрите онлайн трейлер фильма