Саме такою добіркою поділилася психологиня Анастасія Вишневська. Вона назвала 6 фільмів, які допоможуть відчути впевненість, а в деяких випадках, можливо, навіть замінять похід до психолога.

Не пропустіть 4 фільми про теніс, які змусять вас полюбити цей вид спорту

"Авіатор"

Рік: 2004

Жанр: драма, біографічний

Країна: США, Німеччина

Режисер: Мартін Скорсезе

Рейтинг IMDb: 7.5

Найексцентричніший багатій XX століття Говард Г'юз, якого зіграв легендарний Леонардо Ді Капріо, мріяв створювати фільми та літаки. І ця давня мрія здійснилася. Кілька років він працював над найдорожчим епічним фільмом "Ангели Пекла". Однак на цьому амбіції Говарда не завершуються. Надалі він прагне створити суперлітак, швидкість і потужність якого – межа мрій.

"Авіатор": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Людина, яка змінила все"

Рік: 2011

Жанр: драма, спортивний

Країна: США

Режисер: Беннетт Міллер

Рейтинг IMDb: 7.6

Це стрічка про генерального менеджера Оклендської бейсбольної команди. Клубу зараз дуже складно: недавній чемпіонат він програв, найкращі гравці покинули команду, бюджету майже немає. Однак менеджеру вдається знайти хорошого економіста, разом з яким він створює гідну команду, незважаючи на фінансові труднощі. Впевнені, що цей фільм з Бредом Піттом в головній ролі, не залишить вас байдужими.

"Людина, яка змінила все": дивіться онлайн трейлер фільму

"Диявол носить Прада"

Рік: 2006

Жанр: драма, мелодрама

Країна: США

Режисер: Девід Франкел

Рейтинг IMDb: 6.9

Андреа – дівчина з провінції, яка мріє стати журналісткою. Після закінчення університету вона отримує роботу мрії – влаштовується помічницею до деспотичної редакторки одного з найбільших нью-йоркських модних журналів – Міранди Прістлі. Та чи зможе Андреа впоратися з навантаженням, яке й уявити не могла?

"Диявол носить Прада": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня на всю голову"

Рік: 2018

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: США, Китай

Режисер: Еббі Кон, Марк Сілверштейн

Рейтинг IMDb: 5.6

Головна героїня постійно критикує себе, вважає непривабливою. Вона постійно намагається схуднути, виснажує себе фізичними навантаженнями та дієтами. Одного разу з дівчиною стається нещасний випадок – вона отримує серйозний струс мозку, після якого набуває впевненості у своїй красі, хоча зовнішність жодним чином не змінилася.

"Красуня на всю голову": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ефект Метелика"

Рік: 2004

Жанр: детектив, трилер, фантастика

Країна: США

Режисер: Ерік Бресс

Рейтинг IMDb: 7.6

Еван навчається на психолога. За допомогою читання своїх дитячих щоденників він здатен переміщатися у власне минуле. Зрозумівши, що має таку здатність, хлопець починає повертатися у минуле, щоб виправити майбутнє. Однак все виявляється не так просто.

"Ефект Метелика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Леді Бьорд"

Рік: 2017

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Режисер: Ґрета Ґервіґ

Рейтинг IMDb: 7.4

Крістін Макферсон ненавидить своє ім'я й хоче, щоб її називали Леді Бьорд. Вона мріє переїхати з рідного містечка Сакраменто, однак розуміє, що через складне фінансове становище не зможе навчатися у престижних коледжах. Поки мама дівчини працює на кількох роботах, вона байдикує з подругою, переживає першу закоханість. І намагається зробити все для наближення цілі.

"Леді Бьорд": дивіться онлайн трейлер фільму