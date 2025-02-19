7 невероятных мультфильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Хотя анимационными лидерами принято считать Disney, DreamWorks и Illumination, студия Warner Bros. тоже не отстает – и наша подборка это доказывает! Анимационные проекты Warner Bros. всегда отличал более свободный и зрелый стиль анимации и юмора.

Полнометражные мультфильмы Warner Bros. – это всегда анимация с уникальным стилем, яркой эстетикой и героями, которые производят сильное впечатление. Поэтому когда анимационный фильм Warner Bros. появляется в кинотеатрах, вы всегда можете рассчитывать на что-то креативное.

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"Луни Тюнз: Спасти планету" (2024)

Серии мультфильмов Looney Tunes от Warner Bros. существуют уже почти 100 лет. А Порки Пиг и Даффи Дак – одни из самых старых персонажей этих мультфильмов: Даффи в этом году исполняется 88 лет, а Порки – 90! Однако до сих пор эти герои ни разу не появлялись на большом экране в собственном полнометражном фильме. Но наконец время пришло!

По сюжету "Луни Тюнз: Спасти планету", будущее Земли под угрозой, и только два героя могут ее спасти. Поэтому легендарные Порки Пиг и Даффи Дак отправляются в открытый космос, чтобы победить инопланетного злодея, задумавшего взорвать Землю.

"Луни Тюнз: Спасти планету": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Мировая премьера "Луни Тюнз: Спасти планету" состоялась прошлым летом на самом престижном мультипликационном форуме мира – Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция). И по отзывам первых критиков и зрителей фильм уже имеет прекрасные рейтинги. А в украинских кинотеатрах увидеть приключения Порки и Даффи на большом экране можно будет уже с 27 февраля.

"DC Лига СуперЛюбителей" (2021)

Один из главных киноактивов Warner Bros. – персонажи Вселенной комиксов DC. В частности, есть множество анимационных проектов о Бэтмене, Супермене, Дева-женщине и тому подобное. А этот мультфильм – переосмысление Вселенной DC для самых маленьких зрителей. По сюжету в течение жизни Супермена рядом с ним был только один постоянный спутник – его пес, Крипто.

"DC Лига Суперлюбовников": смотрите онлайн трейлер мультфильма

И пока Супермен начинает новые отношения с Лоис Лейн, Крипто заводит дружбу с группой домашних животных, которые получили суперспособности благодаря Лулу, злой морской свинке, силу которой дает оранжевый криптонит. После того как Лулу захватывает супергеройскую "Лигу Справедливости", намереваясь передать власть над ней суперзлодею Лексу Лютору, Крипто и его друзья решают создать команду, чтобы победить Лулу – и одновременно найти себе новых супервладельцев.

"Юные титаны, вперед!" (2018)

Это супергеройская подростковая команда из Вселенной DC, которую никто не воспринимает всерьез. В частности, ни об одном из них никогда не снимали фильмов. И вот однажды титаны принимают решение исправить эту несправедливость и отправляются на студию Warner Bros., чтобы снять собственную ленту.

"Юные титаны, вперед!": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Но все оказывается не так просто: во-первых, им надо понравиться кинорежиссеру Джейд Уилсон, а во-вторых – остановить нового злодея Слейда, и это уже дело действительно стоящее супергеройского кино!

"Коты не танцуют" (1997)

Этот мультфильм – дань уважения старым мюзиклам "золотого века Голливуда". В центре сюжета – кот, по имени Дэнни, приезжающий в Голливуд с намерением стать кинозвездой. Но он быстро осознает, что все животные, работающие в индустрии, являются лишь фоновыми актерами, вынужденными играть вторую скрипку после своих коллег-людей.

"Коты не танцуют": смотрите онлайн трейлер фильма

Дэнни решает помочь своим друзьям-животным привлечь внимание руководителей, ответственных за производство их нового фильма. Но на их пути встает Дарла Димпл: на публике она – милая, добрый и невинный ребенок-суперзвезда, но за закрытыми дверями она проявляет свою истинную сущность психопатической маньячки, ненавидящей животных. С красивой 2-D анимацией, веселой музыкой и такой оригинальной злодейкой, "Коты не танцуют" – это настоящее ностальгическое киноудовольствие.

"Смолфут" (2018)

В Гималайских горах племя йети (они же – бигфуты, "большеногие" снежные люди) живет в мире, вдали от человеческих глаз. Но когда любознательный йети Миго обнаруживает доказательства существования "смолфутов" – то есть людей, – все меняется.

Миго встречает документалиста Перси Паттерсона, который отчаянно стремится к признанию и ради этого решает подделать доказательства существования йети. Но не так произошло, как думалось: благодаря любознательности Миго, Перси попадает в настоящий поселок йети, и впоследствии узнает, в чем же заключается истинная причина того, что снежные и "обычные" люди никак не контактируют между собой.

"Смолфут": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Lego Фильм" (2014)

То, что могло стать одним из самых открытых продакт-плейсментов в истории кино, вместо этого оказалось одним из удивительно глубоких анимационных фильмов последних лет. В мире, построенном из конструкторов Lego, обычный строитель Эммет Бриковски наталкивается на таинственную деталь, спрятанную под пещерой.

После того как она прилипает к его спине, Эммет узнает, что он "Особенный" – тот, кто призван сорвать планы злого Лорда Бизнеса и спасти все миры Lego. Объединившись с различными персонажами, включая даже с Lego-Бэтменом, Эммет обнаруживает, что пророчество немного сложнее, чем он думал.

"Lego Фильм": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Веселые ножки" (2006)

На ледяных берегах Антарктиды каждый Императорский пингвин имеет свою песню – кроме Мамбла, который обнаруживает, что он ужасный певец, хотя взамен прекрасно танцует степ. Поскольку другие пингвины и даже его семья не знают, как с этим справиться, Мамбл находит признание среди другого племени – пингвинов Адели. Но когда Мамбл начинает замечать разрушительное влияние человеческой деятельности на Антарктиду, он должен уже не просто найти себя, но и спасти свой вид, научив пингвинов новому способу общения.

"Веселые ножки": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Режиссером этой доброй, веселой анимации с глубоким посылом стал выдающийся режиссер Джордж Миллер. А еще "Веселые ножки" от Warner Bros. – один из всего четырех мультфильмов производства не Disney и не DreamWorks, который получил премию Оскар за лучшую анимацию.