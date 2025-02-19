Повнометражні мультфільми Warner Bros. – це завжди анімація з унікальним стилем, яскравою естетикою та героями, які справляють сильне враження. Тож коли анімаційний фільм Warner Bros. з'являється в кінотеатрах, ви завжди можете розраховувати на щось креативне.

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"Луні Тюнз: Врятувати планету" (2024)

Серії мультфільмів Looney Tunes від Warner Bros. існують вже майже 100 років. А Поркі Піг і Даффі Дак – одні з найстаріших персонажів цих мультфільмів: Даффі цього року виповнюється 88 років, а Поркі – 90! Проте досі ці герої жодного разу не з'являлися на великому екрані у власному повнометражному фільмі. Але нарешті час настав!

За сюжетом "Луні Тюнз: Врятувати планету", майбутнє Землі під загрозою, і лише два герої можуть її врятувати. Тож легендарні Поркі Піг і Даффі Дак вирушають у відкритий космос, аби перемогти інопланетного лиходія, що задумав підірвати Землю.

"Луні Тюнз: Врятувати планету": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Світова прем'єра "Луні Тюнз: Врятувати планету" відбулася минулого літа на найпрестижнішому мультиплікаційному форумі світу – Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі (Франція). І за відгуками перших критиків і глядачів фільм вже має прекрасні рейтинги. А в українських кінотеатрах побачити пригоди Поркі й Даффі на великому екрані можна буде вже з 27 лютого.

"DC Ліга СуперУлюбленців" (2021)

Один із головних кіноактивів Warner Bros. – персонажі Всесвіту коміксів DC. Зокрема, є безліч анімаційних проєктів про Бетмена, Супермена, Діво-жінку тощо. А цей мультфільм – переосмислення Всесвіту DC для наймолодших глядачів. За сюжетом протягом життя Супермена поруч з ним був лише один постійний супутник – його пес, Крипто.

"DC Ліга СуперУлюбленців": дивіться онлайн трейлер мультфільму

І поки Супермен починає нові стосунки з Лоїс Лейн, Крипто заводить дружбу з групою домашніх тварин, які отримали суперздібності завдяки Лулу, злій морській свинці, силу якій дає помаранчевий криптоніт. Після того, як Лулу захоплює супергеройську "Лігу Справедливості", маючи намір передати владу над нею суперпоганцю Лексу Лютору, Крипто і його друзі вирішують створити команду, щоб перемогти Лулу – і водночас знайти собі нових супервласників.

"Юні титани, вперед!" (2018)

Це супергеройська підліткова команда зі Всесвіту DC, яку ніхто не сприймає серйозно. Зокрема, про жодного з них ніколи не знімали фільмів. І ось одного дня титани приймають рішення виправити цю несправедливість і вирушають на студію Warner Bros., щоб зняти власну стрічку.

"Юні титани, вперед!": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Але все виявляється не так просто: по-перше, їм треба сподобатися кінорежисерці Джейд Вілсон, а по-друге – зупинити нового лиходія Слейда, і це вже справа дійсно варта супергеройського кіно!

"Коти не танцюють" (1997)

Цей мультфільм – данина поваги старим мюзиклам "золотого сторіччя Голлівуду". В центрі сюжету – кіт, на ім'я Денні, що приїжджає до Голлівуду з наміром стати кінозіркою. Але він швидко усвідомлює, що всі тварини, які працюють в індустрії, є лише фоновими акторами, змушеними грати другу скрипку після своїх колег-людей.

"Коти не танцюють": дивіться онлайн трейлер фільму

Денні вирішує допомогти своїм друзям-тваринам привернути увагу керівників, відповідальних за виробництво їхнього нового фільму. Але на їхньому шляху встає Дарла Дімпл: на публіці вона – мила, добра і невинна дитина-суперзірка, але за зачиненими дверима вона проявляє свою справжню сутність психопатичної маньячки, котра ненавидить тварин. З красивою 2-D анімацією, веселою музикою та такою оригінальною лиходійкою, "Коти не танцюють" – це справжнє ностальгічне кінозадоволення.

"Смолфут" (2018)

У Гімалайських горах плем'я єті (вони ж – бігфути, "великоногі" снігові люди) живе в мирі, далеко від людських очей. Але коли допитливий єті Міго виявляє докази існування "смолфутів" – тобто людей, – все змінюється.

Міго зустрічає документаліста Персі Паттерсона, який відчайдушно прагне визнання і заради цього вирішує підробити докази існування єті. Та не так сталося, як гадалося: завдяки допитливості Міго, Персі потрапляє до справжнього селища єті, і згодом довідується, у чому ж полягає справжня причина того, що снігові та "звичайні" люди ніяк не контактують між собою.

"Смолфут": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Lego Фільм" (2014)

Те, що могло стати одним з найбільш відкритих продакт-плейсментів в історії кіно, натомість виявилося одним із напрочуд глибоких анімаційних фільмів останніх років. У світі, побудованому з конструкторів Lego, звичайний будівельник Еммет Бріковскі натрапляє на таємничу деталь, заховану під печерою.

Після того, як вона прилипає до його спини, Еммет дізнається, що він "Особливий" – той, хто покликаний зірвати плани злого Лорда Бізнесу і врятувати всі світи Lego. Об'єднавшись із різноманітними персонажами, включно навіть з Lego-Бетменом, Еммет виявляє, що пророцтво трохи складніше, ніж він думав…

"Lego Фільм": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Веселі ніжки" (2006)

На крижаних берегах Антарктиди кожен Імператорський пінгвін має свою пісню – крім Мамбла, який виявляє, що він жахливий співак, хоча натомість прекрасно танцює степ. Оскільки інші пінгвіни й навіть його сім'я не знають, як з цим впоратися, Мамбл знаходить визнання серед іншого племені – пінгвінів Аделі. Але коли Мамбл починає помічати руйнівний вплив людської діяльності на Антарктиду, він повинен вже не просто знайти себе, але й врятувати свій вид, навчивши пінгвінів нового способу спілкування.

"Веселі ніжки": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Режисером цієї доброї, веселої анімації з глибоким посиланням став видатний режисер Джордж Міллер. А ще "Веселі ніжки" від Warner Bros. – один із лише чотирьох мультфільмів виробництва не Disney і не DreamWorks, який отримав премію Оскар за найкращу анімацію.