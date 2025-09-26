Приближающиеся выходные – идеальное время для того, чтобы собраться всей семьей и посмотреть интересные фильмы. Можно приготовить попкорн или же сделать горячее какао со вкусностями и устроить уютный вечер.

Накануне выходных редакция Кино 24 подготовила подборку фильмов, которые можно посмотреть с детьми. Поэтому сохраняйте наш материал, чтобы завтра не тратить время на поиски.

"Приключения Паддингтона" (2014)

В фильме рассказывается о медведе Паддингтоне, который приезжает в Лондон. Герой хочет найти дом и стать настоящим джентльменом. На вокзале он знакомится с семьей Браунов, которая помогает животному с адаптацией.

"Приключения Паддингтона": смотрите трейлер онлайн

"Дамбо" (2019)

Холт Ферриер – бывший циркач, который вернулся из армии без одной руки, поэтому от предыдущей работы вынужден отказаться. Однако руководитель цирка дает ему задание – ухаживать за беременной слонихой, а затем – за ее сыном. Слоненок Дамбо родился с большими ушами, а впоследствии оказывается, что он умеет летать.

"Дамбо": смотрите трейлер онлайн

"Муфаса: Король Лев" (2024)

Это история о львенке-сироте Муфасе. Жизнь героя меняется, когда он знакомится с наследником королевского рода, львом Такой. На друзей ждет немало испытаний – они, в частности, должны убежать от врага.

"Муфаса: Король Лев": смотрите трейлер онлайн

"Мост в Терабитию" (2007)

Джесси Ааронз хотел стать самым быстрым бегуном в классе, но в соревнованиях победила новая ученица Лесли Берк. Несмотря на это, они становятся друзьями, а не врагами. Однажды дети находят в лесу волшебное царство.

"Мост в Терабитию": смотрите трейлер онлайн

"Чарли и шоколадная фабрика" (2005)

Режиссером фильма, который сняли по повести Роальда Даля, стал легендарный Тим Бертон. По сюжету Чарли Бакет становится обладателем золотого билета и попадает на экскурсию фабрикой Вилли Вонки.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите трейлер онлайн

