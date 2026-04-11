Эти 4 фильма подарят вам много счастья

Поскольку погода за окном остается очень обманчивой, а на душе может быть горько, то фильмы с ярким сюжетом могут помочь привести в порядок свои мысли. Более того, они еще и подарят эмоцию счастья.

Чтобы не скучать, 24 Канал рекомендует выбрать из списка ниже хотя бы один фильм, подготовить себе вкусности и окунуться на несколько часов в мир приятных эмоций.

"Большая рыба", 2003

Рейтинг IMDb: 7,9

Весельчак Эд очень болен, а его семья старается уделить много времени, чтобы в последние дни жизни мужчина не чувствовал себя брошенным.

Мужчина продолжает рассказывать фантастические истории о своей жизни, а это очень сильно раздражает его сына реалиста и прагматика. Но через несколько лет ему таки предстоит узнать, действительно ли отец все это придумал, или сказка таки имеет свое место в реальности.

"Маленькая мисс Счастье", 2006

Рейтинг IMDb: 7,8

Оливер Гувер родилась в довольно интересной семье. С отцом она не видится, а мать уделяет ей очень мало времени. Дядя, который является изобретателем, находится в депрессии из-за неудачи в личной жизни, а брат принял обет молчания.

И вся эта история переплетается с мечтой маленькой Олив, которая больше всего в мире мечтает принять участие в конкурсе "Маленькая мисс Счастье".

"Джули и Джулия", 2009

Рейтинг IMDb: 7,0

Две женщины, две эпохи и одна страсть на двоих – кулинария. Джулия открывает для себя французскую кухню в 1950-х, а через полвека Джули решает вести блог, готовя все блюда из книги Джулии.

Интересно, сможет ли ученица превзойти свою учительницу? В фильме также можно увидеть нескольких актеров из состава фильма "Дьявол носит Prada".

"Амели", 2001

Рейтинг IMDb: 8,3

Молодая официантка Амели живет в волшебном мире собственных фантазий в Париже. Однажды она решает сделать жизнь других людей немного лучше и начинает тайно помогает тем, кто ее окружает. Когда она научится дарить счастьем другим, то Амели сможет найти счастье и для себя.

"Крашенка". Фильм разворачивается вокруг семьи Забияк, члены которой не виделись уже много лет. Но на эту Пасху они решают собраться в родительском доме. Однако все происходит совсем не так, как они ожидали. Ведь отец ведет себя довольно странно – он решает построить ракету, чтобы ударить по Москве и таким образом завершить войну.

