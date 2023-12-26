Далее расскажем сразу о 7 лентах, которые можно посмотреть с родными до Нового года. С ними немного отвлечетесь от обыденной рутины и постоянного стресса.
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"Чудо на 34-й улице", 1947
Во время парада, устроенного большим магазином в канун Рождества, актер, который должен был играть Санта Клауса, оказался пьяницей. Режиссер парада Дорис Уокер уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты.
"Чудо на 34-й улице": смотрите онлайн трейлер фильма
"Пока ты спал", 1995
Застенчивость мешает Люсе познакомиться с мужчиной своей мечты, которого она видит каждый день. Но помогает случай, и девушка спасает незнакомцу жизнь. Теперь Питер лежит в больнице без сознания, а его семья ошибочно принимает ее за его невесту. Люси не раскрывает правду, потому что не хочет разочаровывать этих милых людей.
"Пока ты спал": смотрите онлайн трейлер фильма
"Реальная любовь", 2003
Судьбы и любовные истории нескольких лондонцев перемешиваются в канун Рождества – снова, снова и снова, что приводит к романтическим, веселым и порой печальным последствиям.
"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Пережить Рождество", 2004
Дрю отправляется на Рождество в дом своего детства. И даже тот факт, что дом заселен теперь другими людьми, не может испортить настроение Дрю. За вознаграждение он предлагает семейке Валко на время стать его родней, мечтает отпраздновать Рождество в их кругу.
"Пережить Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма
"Добро пожаловать, или соседям вход запрещен", 2006
Это семейная комедия о ревности, злых соседях, в домашнем художественном оформлении, окутанная атмосферой отдыха и рождественских каникул.
"Добро пожаловать, или соседям вход запрещен": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рождественская история", 2009
Многоуровневый и эмоциональный приключенческий фильм Роберта Земекиса является экранизацией легендарной "Рождественской истории" Чарльза Диккенса.
"Рождественская история": смотрите онлайн трейлер фильма
"Клаус", 2019
Сюжет основан на истории происхождения мифа о Санта Клаусе. События развиваются вокруг почтальона, который живет в городке на севере и знакомится с нелюдимым производителем игрушек.
"Клаус": смотрите онлайн трейлер фильма