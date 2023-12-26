Далі розповімо одразу про 7 стрічок, які можна переглянути з рідними до Нового року. З ними трішки відволічетесь від буденної рутини та постійного стресу.

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"Диво на 34-й вулиці", 1947

Під час параду, влаштованого великим магазином напередодні Різдва, актор, який мав грати Санта Клауса, виявився п'яницею. Режисер параду Доріс Вокер вмовляє перехожого старого Кріса Крінґла зайняти місце Санти.

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"Поки ти спав", 1995

Сором'язливість заважає Люсі познайомитися з чоловіком своєї мрії, якого вона бачить щодня. Зате допомагає випадок, і дівчина рятує незнайомцю життя. Тепер Пітер лежить в лікарні непритомний, а його сім'я помилково приймає її за його наречену. Люсі не розкриває правду, бо не хоче розчаровувати цих милих людей.

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"Реальне кохання", 2003

Долі та любовні історії декількох лондонців перемішуються напередодні Різдва – знову, знову і знову, що призводить до романтичних, веселих і, часом, сумних наслідків.

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пережити Різдво", 2004

Дрю вирушає на Різдво в будинок свого дитинства. І навіть той факт, що будинок заселений тепер іншими людьми, не може зіпсувати Дрю настрій. За винагороду він пропонує сімейці Валко на деякий час стати його ріднею, мріє відсвяткувати Різдво у їхньому колі.

"Пережити Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено", 2006

Це сімейна комедія про ревнощі, злих сусідів, у домашньому художньому оформленні, оповита атмосферою відпочинку та різдвяних канікул.

"Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяна історія", 2009

Багаторівневий та емоційний пригодницький фільм Роберта Земекіса є екранізацією легендарної "Різдвяної історії" Чарльза Дікенса.

"Різдвяна історія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клаус", 2019

Сюжет заснований на історії походження міфу про Санта Клауса. Події розвиваються навколо листоноші, який живе в містечку на півночі та знайомиться з відлюдькуватим виробником іграшок.

"Клаус": дивіться онлайн трейлер фільму