24 Канал собрал 3 легкие и атмосферные ленты, с которыми вы насладитесь новогодним настроением и хотя бы на несколько часов забудете о рутинных заботах.

Не упустите Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

"Сам дома"

В рекомендациях новогодних фильмов мы почти не упоминали эту культовую ленту, поскольку многим она надоела. Если вы принадлежите к числу людей, уставших от приключений Кевина, то попытайтесь просмотреть ее тогда, когда праздники уже позади.

Она подарит совсем другие эмоции и придаст атмосферности вашему январскому вечеру. Для полного удовольствия приготовьте любимые вкусности и зажгите новогодние гирлянды.

"Сам дома": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Гринч"

Этот мультик 2018 несколько недель подряд есть в рейтинге фильмов, которые украинцы чаще всего просматривают на Netflix. Не теряйте времени, включайте и вы.

Главный герой – злой ворчун, который планирует лишить Рождества жителей веселого Хтокива. Но щедрая маленькая девочка меняет его замысел.

"Гринч": смотрите онлайн трейлер фильма

"Новорічна шкереберть"

Не можем обойти вниманием новый украинский сериал, который уже покорил сердца украинцев. Эта праздничная комедия со звездами "Женского врача" – Андреем Исаенко и Анастасией Цимбалару в главных ролях создана для семейного просмотра.

Герои решают сделать все возможное, чтобы отменить новогоднюю магию и наконец-то выбраться из ловушки. Выйдет ли у них вернуться к реальному времени? Могут ли они навсегда застрять в Карпатах на Новый год?

"Новорічна шкереберть": смотрите онлайн 1 серию