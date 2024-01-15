Узнайте в материале 24 Канала, кто сыграл роли в новом сериале, о чем лента и как реагируют украинцы на эту кинокартину.

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"Новогодний кувырком": кто сыграл роли

Андрей Исаенко – военный ВСУ

Боец ВСУ Валера, который едет с передовой в границу, чтобы отказать жену от развода. Он понимает, что уже не любит эту женщину, но она – единственное, что напоминает ему о прошлом, довоенной жизни. Поэтому Валера так стремится встретиться с женой, впрочем, похоже, новогодняя ночь имеет на него свои планы. И только настоящая мечта может спасти его и вытащить из замкнутого круга.

Анастасия Цимбалару – волонтер Таня

Волонтер Таня не слишком удачно пытается собрать деньги на партию дронов и спешит на таможню. Она думает только о том, как спасти жизнь украинским военным и совсем не ожидает, что среди леса, снега и приключений ее любовь самостоятельно найдется. Тане придется просто признаться в этом, в первую очередь - себе. Только тогда произойдет настоящее чудо.

Остап Ступка – владелец гостиницы Иван

Иван – владелец гостиницы, где в новогоднюю ночь делались настоящие чудеса. А эта магия происходила, в первую очередь, потому, что этот человек, давно мечтавший открыть отель, решил нажиться на людях, которые судьбой случая оказались в этом месте и в это время.

Елена Олейникова – блоггер Лиза

Лиза, блоггерша, мечтающая наслаждаться своей беззаботной и веселой жизнью, как до войны. Кажется, у нее все удалось, ведь находясь в гостинице "Незабудка", у нее точно нет времени, чтобы скучать.

Сергей Ивушкин – депутат Петрович

Все, о чем думал Петрович, находясь в гостинице – это, как быстрее добраться до границы и бежать из Украины, имея миллионы долларов в чемодане и не имея никакого желания оставаться здесь. Но история, в которую он попал, сыграет с ним в злую шутку.

"Новогодний кувырком" покоряет сердца украинцев: о чем сериал

Увлекательная история о нескольких незнакомцах, случайно застрявших в пространстве и времени в небольшой гостинице в Карпатах, получила признание от зрителей. Первые две серии четырехсерийной ленты от Мирона Латика быстро попали в первую десятку трендов на YouTube. За три дня сериал занял передовую позицию в трендах и уже набрал в общей сложности 1 миллион просмотров. Вот как на эту историю реагируют украинцы:

"Видимо, неправильное название. Скорее всего, это "Женский врач" рождественские серии."

"Наконец-то Елена и Михаил снова где-то вместе."

"Настя и Андрей так друг другу подходят, что если бы Настя не была замужем, я бы даже подумала что ее реальный муж – Андрей."

"Абсолютно ничего не поняла!"

"Интересный, и в конце надоели повторение сценария. Хотелось более быстрого решения."

"Я смотрела фильм ради Насти и Андрея. Даже заплакала, когда увидела, что они и там вместе играют"

"Новогодний кувырком": смотрите онлайн трейлер сериала