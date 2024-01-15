Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, хто зіграв ролі у новому серіалі, про що стрічка, та як реагують українці на цю кінокартину.

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"Новорічна шкереберть": хто зіграв ролі

Андрій Ісаєнко – військовий ЗСУ

Боєць ЗСУ Валера, який їде з передової до кордону, щоб відмовити дружину від розлучення. Він розуміє, що уже не кохає цю жінку, утім вона – єдине, що нагадує йому про минуле, довоєнне життя. Тому Валера так прагне зустрітись з дружиною, утім, схоже новорічна ніч має на нього свої плани. І лише справжня мрія може врятувати його та витягнути із цього замкненого кола.

Анастасія Цимбалару – волонтерка Таня

Волонтерка Таня не надто вдало намагається зібрати гроші на партію дронів і поспішає на митницю. Вона думає лише про те, як врятувати життя українським військовим і зовсім не очікує, що серед лісу, снігу і пригод, її кохання самотужки знайдеться. Тані ж доведеться просто зізнатись у цьому, у першу чергу – собі. Лише тоді відбудеться справжнє диво.

Остап Ступка – власник готелю Іван

Іван – власник готелю, де у новорічну ніч робились справжні дива. А ця магія відбувалась, в першу чергу, через те, що цей чоловік, який давно мріяв відкрити готель, вирішив нажитися на людях, які долею випадку опинились в цьому місці та в цей час.

Олена Олейникова – блогерка Ліза

Ліза, блогерка, яка мріє насолоджуватися своїм безтурботним та веселим життям, як до війни. Здається, в неї усе вдалося, адже перебуваючи в готелі "Незабудка", вона точно не має часу, щоб нудьгувати.

Сергій Івушкін – депутат Петрович

Все, про що думав Петрович, перебуваючи у готелі – це, як швидше дістатися кордону та втекти з України, маючи мільйони доларів у валізі та не маючи ніякого бажання залишатись тут. Але історія, у яку він потрапив, зіграє з ним у злий жарт.

"Новорічна шкереберть" підкорює серця українців: про що серіал

Захоплива історія про кількох незнайомців, які випадково застрягли в просторі й часі в невеликому готелі в Карпатах, отримала визнання від глядачів. Перші дві серії чотирисерійної стрічки від Мирона Латика швидко потрапили до першої десятки трендів на YouTube. За три дні серіал посів передову позицію в трендах і вже набрав загалом 1 мільйон переглядів. Ось, як на цю історію реагують українці:

"Мабуть, неправильна назва. Скоріш за все, це "Жіночий лікар" різдвяні серії."

"Нарешті Олена та Михайло знову десь разом."

"Настя й Андрій так один одному підходять, що якби Настя не була заміжня, я б навіть подумала що її реальний чоловік – Андрій."

"Абсолютно нічого не зрозуміла!"

"Цікавий, та вкінці набридли повторення сценарію. Хотілося швидшого вирішення."

"Я дивилася фільм заради Насті та Андрія. Аж заплакала, коли побачила, що вони й там разом грають"

"Новорічна шкереберть": дивіться онлайн трейлер серіалу