Не только "Гарри Поттер" и "Сам дома": 50 фильмов, которые нужно посмотреть перед Новым годом

Зимние праздники уже начались, а значит, пора просматривать атмосферные фильмы и наслаждаться уютными вечерами дома. Одной из традиций многих семей в этот период является просмотр "Сам дома" и "Гарри Поттера", однако не только эти ленты достойны вашего внимания.

Если вы уже успели посмотреть все культовые ленты или ищете что-то другое, тогда эта подборка точно для вас.

Не упустите 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

50 фильмов, которые нужно посмотреть перед Новым годом

"Крампус: Похититель Рождества" "Подарок на Рождество" "Кто в доме папа" "Семейный обмен"

"Семейный обмен": смотрите онлайн трейлер фильма

"В поисках Санта Лапуса" "Реальная любовь" "Отпуск по обмену" "Как Гринч украл Рождество" "Рождественские хроники" "Любите Куперов" "Четыре Рождества" "Рождественские каникулы" "Рождество кота Боба" "Очень плохие мамочки 2" "Пока ты спал" "Чудо на 34-й улице" "Фея-крестная" "Аромат любви" "Корона на Рождество" "101 далматинец"

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"101 далматинец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семьянин" "Чарли и шоколадная фабрика" "Утраченное Рождество" "А что насчет тебя?" "Счастливого Рождества" "На месте принцессы" "Очень Мюрреевское Рождество" "Путешествие к Рождественской звезде" "Добро пожаловать или соседям вход запрещен" "Приключения S Николая" "В канун Рождества" "Палитра Рождества" "К черту счастливое Рождество" "Ненавижу Рождество" "Ангел по соседству" "Я верю в Санта Клауса" "Папа к Рождеству" "Пора на праздник" "Адская хоругвь, или Рождество Казацкое"

"Адская хоругвь, или Рождество Казацкое": смотрите онлайн трейлер фильма