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Не пропустіть 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху
50 фільмів, які треба подивитися перед Новим роком
- "Крампус: Викрадач Різдва"
- "Подарунок на Різдво"
- "Хто в домі тато"
- "Родинний обмін"
"Родинний обмін": дивіться онлайн трейлер фільму
- "У пошуках Санта Лапуса"
- "Реальне кохання"
- "Відпустка по обміну"
- "Як Грінч украв Різдво"
- "Різдвяні Хроніки"
- "Любіть Куперів"
- "Чотири Різдва"
- "Різдвяні канікули"
- "Різдво кота Боба"
- "Дуже погані матусі 2"
- "Поки ти спав"
- "Диво на 34-й вулиці"
- "Фея-хрещена"
- "Аромат кохання"
- "Корона на Різдво"
- "101 далматинець"
"101 далматинець": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Сім'янин"
- "Чарлі і шоколадна фабрика"
- "Втрачене Різдво"
- "А що щодо тебе?"
- "Щасливого Різдва"
- "На місці принцеси"
- "Дуже Мюрреєвське Різдво"
- "Подорож до Різдвяної зірки"
- "Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонено"
- "Пригоди S Миколая"
- "Напередодні Різдва"
- "Палітра Різдва"
- "До дідька щасливе Різдво"
- "Ненавиджу Різдво"
- "Ангел по сусідству"
- "Я вірю в Санта Клауса"
- "Татусь до Різдва"
- "Пара на свята"
- "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке"
"Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Замок на Різдво"
- "Завжди Самотній"
- "Полярний експрес"
- "Сам удома" (1,2 частини)
- "Ельф"
- "Нова різдвяна казка"
- "Кучерява Сью"
- "Сім'я на прокат"
- "Принц на Різдво"
- "Привіт сім'ї"
- "8 жінок"