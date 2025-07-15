В ожидании нового сезона: 6 сериалов для фанатов "Бриджертонов", которые покорят ваше сердце
- Сериал "Бриджертоны" стал популярным на Netflix, а фанаты в ожидании нового сезона могут пересмотреть похожие драмы.
- Рекомендуемые сериалы для поклонников "Бриджертонов" включают "Бриджертоны: История королевы Шарлотты", "Дикинсон", "Буканьерки", "Чужестранка", "Сандинтон" и "Ярмарка тщеславия".
Сериал "Бриджертоны" стал одним из хитов на платформе Netflix. Когда он впервые вышел, то получил сотни миллионов зрителей во всем мире. Драма стала уникальной благодаря игре актеров, захватывающей истории любви и историческому контексту.
Сейчас вышло 3 сезона сериала "Бриджертоны", поэтому зрители в ожидании выхода новых эпизодов. Между тем Кино 24 советует посмотреть другие похожие драмы, которые обеспечат тот же уровень романтики, драмы и гламура.
К слову От них не оторваться: 5 новых украинских сериалов, которые уже доступны онлайн
Что посмотреть фанатам "Бриджертонов"?
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов"
Спин-офф "Бриджертонов" рассказывает об альтернативной Великобритании XVIII века. Молодая Шарлотта из немецкой провинции отправляется в Англию, где должна стать королевой и выйти замуж за таинственного для нее Георга. Девушка решительная и отважная, однако ей предстоит столкнуться со многими испытаниями из-за отношений с мужем.
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер онлайн
"Дикинсон"
Молодая американская поэтесса Эмили Дикинсон устала от того, что семья постоянно пытается найти ей жениха, а окружение ее совсем не понимает. Она так и не смогла признаться близким о том, что имеет чувства к лучшей подруге. Свои мысли и чувства Эмили выливает в творчество.
"Дикинсон": смотрите трейлер онлайн
"Буканьерки" / "Охотницы"
События происходят в Лондоне 1870-х годов. Группа жизнерадостных и богатых американок приезжают в город с целью найти богатых английских мужчин. Но на пути каждой есть различные препятствия и непредсказуемые обстоятельства.
"Буканьерки": смотрите трейлер онлайн
"Чужестранка"
Британская медсестра Клэр Рэндалл, которая помогает раненым во время Второй мировой войны, – в центре сюжета. Однажды она с мужем Фрэнком отправляется на отдых в Шотландию. Вдруг девушка переносится во времени и оказывается в 1743 году, когда назревает еще одна война. Клэр встречает шотландца, в которого влюбляется.
"Чужестранка": смотрите трейлер онлайн
"Сэндитон"
Шарлотта Хейвуд случайно оказывается на приморском курорте Сандинтон. Там она знакомится с семьей Паркеров. В частности, дружит с Томом, – предпринимателем, который мечтает построить курорт. Шарлотта готова помочь ему, но на пути – интриги местных, различные приключения и много нового опыта.
"Сэндитон": смотрите трейлер онлайн
"Ярмарка тщеславия"
Юная девушка Бекки Шарп, которая не имеет связей или богатых родственников, прокладывает себе путь в высшее общество. Она не стесняется для этого врать или плести интриги. Ребекка виртуозно манипулирует мужчинами и женщинами, поэтому вскоре ее мечта начинает осуществляться
"Ярмарка тщеславия": смотрите трейлер онлайн