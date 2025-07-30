Пятый и последний сезон "Очень странных дел" частично выйдет в 2025 году – фаны ожидают его с нетерпением. Пока мы считаем дни до премьеры, время можно заполнить просмотром других напряженных и интересных сериалов.

Кино 24 расскажет о сериалах, которые обязательны для просмотра, если вы поклонник "Очень странных дел". Они передают подобную атмосферу, наполнены тайнами и интригой и даже сверхъестественными и мистическими элементами.

Смотрите также Можно посмотреть за день: новый популярный мини-сериал Netflix, что захватывает с первой минуты

"Тьма" (2017 – 2020)

Сериал рассказывает историю персонажей вымышленного немецкого города Винден – то, как они пытаются найти истину. Герои следуют за связями между четырьмя семьями и пытаются разгадать зловещий заговор, связанный с путешествиями во времени. Тайна, которую хотят узнать персонажи, охватывает целых 4 поколения.

Здесь не будет инопланетных монстров или других миров. В отличие от "Очень странных дел", сериал сосредоточен на путешествиях во времени и других сложных теориях, которые могут всколыхнуть ваше представление о вселенной.

"Тьма": смотрите трейлер онлайн

"Шершни" (2021 –)

Группа подростков в составе женской футбольной команды школы Нью-Джерси в 1996 году отправляется в Сиэтл на национальный турнир. Самолет терпит крушение во время полета над Канадой. Глубоко в лесу членам команды приходится выживать в течение 19 месяцев.

То, что сначала кажется банальной историей выживания, впоследствии становится сложной и зловещей историей. Здесь и психологическое напряжение, и темные тайны, а также множество поворотов сюжета.

"Шершни": смотрите трейлер онлайн

"Мне это не нравится" (2020 – 2020)

В центре сюжета – жизнь и взросление 17-летней девушки Сидни Новак. Ее отец, бывший военный, совершил самоубийство. У Сидни появляются способности к телекинезу. Сначала она думает, что это просто взросление, но впоследствии понимает, что с ней происходит что-то необычное. Девушка приучается к новым умениям и узнает, почему ее папа ушел из жизни.

Если вам нравится "Одиннадцать" в "Очень странных делах", то вам точно понравится и Сидни Новак. Однако здесь больше раскрывается тема взросления, сложности школьной жизни, подростковые эмоции. Но это не менее увлекательная история.

"Мне это не нравится": смотрите трейлер онлайн

"ОА" (2016 – 2019)

Сериал рассказывает о Прери Джонсон – молодой женщине, внезапно появляющейся через 7 лет после своего исчезновения. После возвращения она называет себя ОА – "первым ангелом". Прери имеет шрамы на спине и может видеть несмотря на то, что до этого была незрячей. Девушка утверждает, что может открывать другие измерения.

Мистический драматический сериал наполнен научной фантастикой, фэнтези и сверхъестественными элементами. Он еще более странный и необычный, чем все возможные шоу этого жанра.

"ОА": смотрите трейлер онлайн