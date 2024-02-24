Что посмотреть после ссоры: фильмы, которые доказывают, что любовь существует

После ссоры с любимым человеком мы опустошены, расстроены, иногда кажется, что уже никогда не будет так хорошо, как раньше. Однако многочисленные романтические фильмы доказывают, что любовь существует.

И это чувство способно преодолеть предубеждения, расстояние, любые препятствия и недоразумения. Когда на сердце плохо, стоит пересмотреть романтические истории, согревающие и вселяющие веру.

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"Касабланка", 1942

Когда-то Ильза была любимой Рика, а теперь вынуждена умолять его о помощи. Настоящая любовь не умирает, но все-таки в мире есть вещи, ради которых можно поступиться даже любовью.

"Касабланка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Римские каникулы", 1953

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

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"Поймать вора", 1955

Главный герой в прошлом был вором драгоценностей. Теперь он пытается спасти свою репутацию, ловя человека, который имитирует его стиль.

"Поймать вора": смотрите онлайн трейлер фильма

"Призрак", 1990

Счастливые влюбленные провели вечер в театре. По дороге домой на темной аллее на них напал грабитель. Защищаясь, главный герой Сэм погибает. Теперь он лишь призрак, но все еще может помочь своей возлюбленной.

"Призрак": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гордость и предубеждение", 2005

Это трогательная и очень чувственная экранизация романа Джейн Остин. В ней увидите невероятную историю любви и водоворот чувств между неуступчивой Элизабет Беннет и гордым господином Дарчи.

"Гордость и предубеждение": смотрите онлайн трейлер фильма