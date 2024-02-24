І це почуття здатне подолати упередження, відстань, будь-які перешкоди та непорозуміння. Коли на серці погано, варто переглянути найромантичніші історії, що зігрівають та вселяють віру.
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"Касабланка", 1942
Колись Ільза була коханою Ріка, а тепер змушена благати його про допомогу. Справжнє кохання не вмирає, але все-таки у світі є речі, заради яких можна поступитися навіть любов'ю.
"Касабланка": дивіться онлайн трейлер фільму
"Римські канікули", 1953
Казкова, романтична, сентиментальна і весела історія з сумним кінцем, яка перемагає справу наживи і слави, де є місце здійснення мрії, якою б нездійсненною вона не здавалася.
"Римські канікули": дивіться онлайн трейлер фільму
"Спіймати злодія", 1955
Головний герой у минулому був крадієм коштовностей. Тепер він намагається врятувати свою репутацію, ловлячи людину, яка імітує його стиль.
"Спіймати злодія": дивіться онлайн трейлер фільму
"Привид", 1990
Щасливі закохані провели вечір у театрі. Дорогою додому на темній алеї на них напав грабіжник. Захищаючись, головний герой Сем гине. Тепер він лише примара, але все ще може допомогти своїй коханій.
"Привид": дивіться онлайн трейлер фільму
"Гордість та упередження", 2005
Це зворушлива та надзвичайно чуттєва екранізація роману Джейн Остін. У ній побачите неймовірну історію кохання та виру почуттів між непоступливою Елізабет Беннет і гордим паном Дарчі.
"Гордість та упередження": дивіться онлайн трейлер фільму