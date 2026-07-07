Солнце, сокровища и курортные драмы: 4 сериала, которые с головой погрузят вас в лето

С наступлением лета дни становятся все жарче, а мысли невольно уносятся куда-то поближе к отдыху и прохладной воде. Если вы как раз ищете, чем заняться в свободное время, подходящий фильм поможет мгновенно перенестись на солнечное побережье.

24 Канал собрал замечательные сериалы, которые увлекут вас атмосферой зарубежных курортов, эстетикой уютных пляжных домиков и незабываемыми приключениями. Они идеально подойдут для уютного вечера, который хочется провести с друзьями или родными.

"Белый лотос"

Рейтинг IMDb: 8

Количество серий: 21

В первом сезоне события разворачиваются на Гавайях, а во втором – зрители переносятся на солнечную Сицилию. Сюда на неделю прилетают капризные богачи, чтобы наконец расслабиться, но вместо релакса они устраивают скандалы, придумывают драмы и изрядно раздражают персонал. У каждого гостя в шкафу прячется куча скелетов. Например, одна женщина везде носит с собой прах умершей мамы, другая же зацикливается на возможной измене мужа, а кто-то просто не знает, куда деть свои деньги. Этот отдых быстро превращается в острую черную комедию с детективным привкусом, ведь с первых минут в кадре появляется гроб. Поэтому зрителю остается только догадываться, кто именно из этих капризных туристов не доживет до конца отпуска.

"Белый лотос": смотрите трейлер сериала онлайн

"Лето, когда я стала красивой"

Рейтинг IMDb: 7,3

Количество серий: 26

Главная героиня, 16-летняя Белли, вместе с мамой и братом каждое лето приезжает на побережье океана. Они останавливаются в большом доме маминой подруги, которая воспитывает двух сыновей – Конрада и Джереми. Раньше мальчики воспринимали Белли как обычного маленького ребенка, однако именно в этом году девушка заметно повзрослела и изменилась. Из-за этого оба брата начинают проявлять к ней романтический интерес. В то же время Белли уже давно тайно влюблена в мрачного и загадочного Конрада, но его брат Джеремайя внезапно оказывается гораздо ближе и надежнее. Теперь девушке приходится разобраться в собственных чувствах, что ставит под угрозу многолетнюю дружбу двух семей.

"Лето, когда я стала красивой": смотрите трейлер сериала онлайн

"Внешние отмели"

Рейтинг IMDb: 7,5

Количество серий: 40

Все события происходят на островах в Северной Каролине, где местные жители четко делятся на богатых и бедных. Главный герой Джон Би вместе с друзьями принадлежит именно к более бедному слою населения. Его отец пропал девять месяцев назад во время поисков затонувшего золота на сумму 400 миллионов долларов. Неожиданно парень находит старый отцовский компас с подсказкой и просит команду продолжить расследование. С этого момента подростки попадают в водоворот опасностей. В частности, герои постоянно убегают от полиции, влюбляются и рискуют жизнью под палящим летним солнцем.

"Внешние отмели": смотрите трейлер сериала онлайн

"Большие мальчики"

Рейтинг IMDb: 8,4

Количество серий: 18

Застенчивый парень Джек тяжело переживает смерть отца, но все же решается поступить в университет. В общежитии его селят в одну комнату с Денни – уверенным в себе парнем. Несмотря на абсолютно противоположные характеры, между ними быстро завязывается настоящая крепкая дружба. Ребята вместе ходят на пляжные вечеринки, помогают друг другу искать любовь и делят все трудности и радости студенческой жизни. При этом они искренне поддерживают друг друга в трудные времена и помогают преодолевать внутренние комплексы и страхи.

"Большие мальчики": смотрите трейлер сериала онлайн

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