В этом месяце нас ждут возвращение громких хитов, новые криминальные истории, корейское фэнтези и Аня Тейлор-Джой, которая в очередной раз доказывает, что сбежать от прошлого в кино почти так же сложно, как перестать оформлять подписки на новые сервисы. Так что смотрите подборку от 24 Канала.

Рекомендуем 5 сериалов с рейтингом IMDb 8+, которые не захочется ставить на паузу

"Тайна бункера"

Дата выхода: 3 июля

Жанр: антиутопия, постапокалиптика

В третьем сезоне Джульетта Николс потеряет память, зрители наконец узнают больше о происхождении бункеров, а история будет разворачиваться сразу в двух временных линиях. Если все пойдет по плану, на этот раз сериал подарит не только красивую картинку, но и больше ответов.



"Тайна бункера": смотрите онлайн трейлер сериала

"Лаки"

Дата выхода: 15 июля

Жанр: криминальный триллер

Аня Тейлор-Джой перевоплощается в бывшую преступницу, которая мечтает оставить криминальный мир позади. Проблема лишь одна: криминальный мир категорически против.



"Лаки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ястреб"

Дата выхода: 16 июля

Жанр: комедия

Netflix решил, что одного возвращения Адама Сэндлера в гольфе недостаточно, и выпускает еще одну историю о спортсмене, который не собирается мириться со статусом "бывшего".

На этот раз спасать карьеру будет Уилл Феррелл. Даже если вы никогда не смотрели гольф, шансов посмеяться здесь гораздо больше, чем научиться правильно держать клюшку.



"Ястреб": смотрите онлайн трейлер сериала

"Восточный дворец"

Дата выхода: 17 июля

Жанр: мрачное фэнтези

Если обычные детективы уже не удивляют, Netflix подготовил мрачное фэнтези с охотником за привидениями, придворной, общающейся с мертвыми, и загадками древнего дворца.

Похоже, корейские сериалы в очередной раз доказывают, что умеют сочетать мистику, драму и зрелищность лучше, чем многие конкуренты.



"Восточный дворец": смотрите онлайн трейлер сериала

"Неистовая"

Дата выхода: 27 июля

Жанр: криминальный триллер, драма

Криминальный триллер об агентке ФБР, которая охотится на опасную женщину-убийцу. Звучит как многие сериалы? Да. Но хороших детективов много не бывает, особенно таких увлекательных.

"Безумная": смотрите онлайн трейлер сериала

Ну и не пропустите эти увлекательные сериалы от Netflix.