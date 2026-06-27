В материале 24 Канала мы собрали самые новые сериалы в жанрах ужасов и триллера, которые уже успели поразить зрителей и подарить им настоящую дозу адреналина.

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"Если бы желания убивали"

Это южнокорейский сериал, премьера которого состоялась 24 апреля 2026 года. Он идеально подойдет для тех, кто любит короткие истории, ведь насчитывает всего 8 эпизодов и уже успел завоевать симпатии многих зрителей. Сериал сочетает в себе драму, детектив, триллер и ужасы.

"Если бы желания убивали": смотрите онлайн трейлер сериала

Сюжет разворачивается вокруг таинственного приложения, которое оказывается смертельной ловушкой. Вместо того чтобы исполнять желания, оно запускает неумолимый обратный отсчёт до смерти. Остановить его должна группа подростков, которые оказываются в центре жутких событий.

"Скоро произойдет что-то страшное"

Этот американский сериал сочетает в себе элементы ужасов, драмы и триллера. Его премьера состоялась 26 марта 2026 года. Над проектом работали режиссёры Лиза Брюльман, Вероника Тофильская и Аксель Керолин. Сериал состоит всего из 8 эпизодов, на просмотр которых уйдёт около шести часов.

"Скоро произойдет что-то страшное": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета – невеста, которая убеждена, что в день её свадьбы может произойти что-то ужасное. Казалось бы, накануне такого светлого дня стоит думать только о счастье и предстоящем торжестве. Однако тревожные видения становятся всё более навязчивыми и страшными, заставляя её сомневаться в собственной безопасности.

"Видоус-Бэй"

Еще одна новинка, которая уже успела привлечь внимание зрителей, – американский сериал в жанре комедии ужасов, над которым работали Кэти Дипполд и другие сценаристы и продюсеры. Премьера состоялась 29 апреля 2026 года. На данный момент сериал насчитывает 10 эпизодов, однако, вероятно, получит продолжение в новом сезоне.

"Видоус-Бэй": смотрите онлайн трейлер сериала

Это атмосферная, мрачная, причудливая и напряженная история, которая держит в напряжении до самого финала. Многие зрители уже успели посмотреть сериал и составить собственное мнение. Если вы ещё не знакомы с этим сериалом и любите остросюжетные истории с элементами чёрного юмора и ужасов, он точно заслуживает вашего внимания.