24 Канал собрал трогательные и щемящие фильмы, которые невозможно смотреть без слез. Для просмотра таких лент запасайтесь попкорном, упаковкой салфеток и любимым пледом.

К слову Расслабят и поднимут настроение: 4 легких фильма для хорошего вечера понедельника

"Могила светлячков" (1988)

События фильма происходят в Японии во время Второй мировой войны. Сироты Сейта и Сэцуко после потери матери и бомбардировки города сначала находят убежище у тети. После ее нареканий они поселяются в заброшенном бомбоубежище. Сейта хочет позаботиться о Сэцуко, но оба начинают болеть и голодать. Жуткая драма никого не оставит равнодушным.

"Могила светлячков": смотрите трейлер онлайн

"Виноваты звезды" (2014)

Это щемящая история о подростковой любви. Девушка, которая больна раком, влюбляется в парня из своей группы поддержки. Знаменитая адаптация романа Джона Грина не сможет не растрогать до слез.

"Виноваты звезды": смотрите трейлер онлайн

"P.S. Я люблю тебя" (2007)

Романтическая драма рассказывает о Джерри, который даже после смерти поддерживает бывшую жену Холли. Он дает ей советы, что шаг за шагом выводят ее из тяжелой депрессии.

"P.S. Я люблю тебя": смотрите трейлер онлайн

"Фрагменты женщины" (2021)

Фильм рассказывает о молодой замужней женщине, которая переживает потерю ребенка во время родов. Она пытается справиться с травмой, а ее муж на грани безумия. Актерская игра Ванессы Кирби поражает до глубины души.

"Фрагменты женщины": смотрите трейлер онлайн

"Собачья жизнь" (2017)

Фильмы о животных очень часто способны растрогать до слез. Как и лента о золотистом ретривере Бейли, который проживает много разных жизней. В конце фильма он делает вывод о людях и своей цели в этой жизни.

"Собачья жизнь": смотрите трейлер онлайн

"В погоне за счастьем" (2007)

Несгибаемый мужчина Крис и его маленький сын остаются без крыши над головой. Крис устраивается на неоплачиваемую стажировку и делает все возможное для того, чтобы его маленькая семья была счастливой.

"В погоне за счастьем": смотрите трейлер онлайн