Иногда наступают моменты, когда хочется побыть в одиночестве. Это вечера, когда нет желания куда-то спешить, а лишь надеть любимый свитшот и окунуться в хорошее кино.

Идеальным дополнением для вечеров, когда не хочется выходить из дома, есть хороший фильм или сериал. Кино 24 подобрало такие ленты на период, когда все, что надо – немного времени только для себя.

К слову Романтические и эмоциональные истории: 4 фильма, которые надо посмотреть фанам "Моего года в Оксфорде"

"Амели"

Главная героиня – официантка Амели Пулен с необычайным воображением. Она любит обычные жизненные удовольствия: смотреть фильм в пятницу вечером или разломать ложкой корочку крем-брюле. Но часто девушка чувствует себя одинокой. Жизнь Амели меняется, когда она находит в своей комнате тайник с вещами, принадлежавших неизвестному мальчику.

"Амели": смотрите трейлер онлайн

"Шерлок"

В центре сюжета – гений дедуктивного метода Шерлок Холмс и его друг доктор Уотсон. Но на этот раз события происходят в современности. Записки ведутся в мобильных телефонах, а Уотсон пишет свои мемуары в блоге в интернете. Но есть и то, что не изменилось. Шерлок раскрывает преступления, разгадывает головоломки и пытается поймать профессора Мориарти.

"Шерлок": смотрите трейлер онлайн

"Пока ты спал"

Каждое утро Люси видит мужчину, которого хотела бы видеть своим избранником, но стеснительность мешает ей познакомиться. Однажды Люси случайно спасает ему жизнь и целые дни проводит в больнице, глядя на без сознания Питера. Его семья принимает Люси за невесту, а она же не стала возражать. Но впоследствии Люси таки придется выбирать между сказкой и реальной любовью.

"Пока ты спал": смотрите трейлер онлайн

"Друзья"

В центре сюжета – шестеро друзей. "Папина дочка" Рэйчел, повариха Моника, офисный работник Чендлер, актер Джои, палеонтолог Росс и массажистка-хиппи Фиби живут в Нью-Йорке. Вокруг них случается множество разных историй: романтические отношения, конфликты, примирения и многое другое.

"Друзья": смотрите трейлер онлайн