Інколи настають моменти, коли хочеться побути на самоті. Це вечори, коли немає бажання кудись поспішати, а лиш одягнути улюблений світшот та зануритися у хороше кіно.

Ідеальним доповненням для вечорів, коли не хочеться виходити з дому, є гарний фільм чи серіал. Кіно 24 підібрало такі стрічки на період, коли все, що треба – трохи часу лише для себе.

До слова Романтичні та емоційні історії: 4 фільми, які треба подивитися фанам "Мого року в Оксфорді"

"Амелі"

Головна героїня – офіціантка Амелі Пулен з надзвичайною уявою. Вона любить звичайні життєві задоволення: дивитися фільм у п'ятницю ввечері чи розламати ложкою скоринку крем-брюле. Та часто дівчина почувається самотньою. Життя Амелі змінюється, коли вона знаходить у своїй кімнаті схованку з речами, що належали невідомому хлопчику.

"Амелі": дивіться трейлер онлайн

"Шерлок"

У центрі сюжету – геній дедуктивного методу Шерлок Холмс і його друг доктор Вотсон. Але цього разу події відбуваються у сучасності. Записки ведуться у мобільних телефонах, а Вотсон пише свої мемуари у блозі в інтернеті. Та є й те, що не змінилося. Шерлок розкриває злочини, розгадує головоломки і намагається спіймати професора Моріарті.

"Шерлок": дивіться трейлер онлайн

"Поки ти спав"

Кожного ранку Люсі бачить чоловіка, якого хотіла б бачити своїм обранцем, але сором'язливість заважає їй познайомитися. Одного разу Люсі випадково рятує йому життя і цілісінькі дні проводить у лікарні, дивлячись на непритомного Пітера. Його сім'я приймає Люсі за наречену, а вона ж не стала заперечувати. Та згодом Люсі таки доведеться обирати між казкою і реальним коханням.

"Поки ти спав": дивіться трейлер онлайн

"Друзі"

У центрі сюжету – шестеро друзів. "Татусева донька" Рейчел, кухарка Моніка, офісний працівник Чендлер, актор Джої, палеонтолог Рос і масажистка-хіпі Фібі живуть у Нью-Йорку. Навколо них трапляється безліч різних історій: романтичні стосунки, конфлікти, примирення та багато іншого.

"Друзі": дивіться трейлер онлайн