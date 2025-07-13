На Netflix есть ленты, которые нельзя смотреть без салфеток, пишет Кино 24. Они доводят до слез и предлагают высвободить накопленные эмоции.

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"Уилл и Харпер" (2024)

Актер-юморист и писательница Харпер Стил после долгих лет дружбы решают сделать что-то интересное вместе – путешествовать по стране на своем стареньком авто. Их ждут развлечения, испытания и препятствия, которые пара будет проходить вместе.

Фильм трогает и раздирает сердце. Он о настоящей дружбе и то, как рутинная жизнь на самом деле может быть наполнена эмоциями и приключениями.

"Уилл и Харпер": смотрите трейлер онлайн

"Фрагменты женщины" (2020)

Марта и Шон – молодая пара в ожидании первенца. Счастливая жизнь вдруг рушится, – происходит трагическое событие, их ребенок умирает после рождения. Марта опустошена, а Шон хочет поддержать жену, хоть и сам борется с чувством вины.

Это одна из лучших ролей Ванессы Кирби, где она воплотила женщину, которая учится жить с горем.

"Фрагменты женщины": смотрите трейлер онлайн

"Сладкая скорбь" (2023)

Беззаботный художник Марк не представляет себя без своего бойфренда Оливера. Но его жизнь кардинально меняется, когда любимый попадает в автокатастрофу и погибает. Марк сталкивается с отчаянием и отчаянием, но старые друзья приходят на помощь. Они уговаривают Марка поехать в Париж, чтобы обрести второе дыхание.

Лента показывает, что всегда можно научиться жить жизнь по-новому и открывать для себя новые возможности.

"Сладкая скорбь": смотрите трейлер онлайн