Что посмотреть, когда хочется плакать: 3 щемящих фильма на Netflix, которые доведут до слез

Жизнь далеко не простая, и порой в водовороте трагических новостей, тревоги, или просто после неудачного дня, хочется хорошенько поплакать, чтобы выплеснуть свои чувства. Именно здесь подойдут для просмотра грустные фильмы.

На Netflix есть ленты, которые нельзя смотреть без салфеток, пишет Кино 24. Они доводят до слез и предлагают высвободить накопленные эмоции.

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"Уилл и Харпер" (2024)

Актер-юморист и писательница Харпер Стил после долгих лет дружбы решают сделать что-то интересное вместе – путешествовать по стране на своем стареньком авто. Их ждут развлечения, испытания и препятствия, которые пара будет проходить вместе.

Фильм трогает и раздирает сердце. Он о настоящей дружбе и то, как рутинная жизнь на самом деле может быть наполнена эмоциями и приключениями.

"Уилл и Харпер": смотрите трейлер онлайн

"Фрагменты женщины" (2020)

Марта и Шон – молодая пара в ожидании первенца. Счастливая жизнь вдруг рушится, – происходит трагическое событие, их ребенок умирает после рождения. Марта опустошена, а Шон хочет поддержать жену, хоть и сам борется с чувством вины.

Это одна из лучших ролей Ванессы Кирби, где она воплотила женщину, которая учится жить с горем.

"Фрагменты женщины": смотрите трейлер онлайн

"Сладкая скорбь" (2023)

Беззаботный художник Марк не представляет себя без своего бойфренда Оливера. Но его жизнь кардинально меняется, когда любимый попадает в автокатастрофу и погибает. Марк сталкивается с отчаянием и отчаянием, но старые друзья приходят на помощь. Они уговаривают Марка поехать в Париж, чтобы обрести второе дыхание.

Лента показывает, что всегда можно научиться жить жизнь по-новому и открывать для себя новые возможности.

"Сладкая скорбь": смотрите трейлер онлайн