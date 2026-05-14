Вместо Евровидения: смешные украинские комедии, которые можно посмотреть на Netflix

Если вы вдруг не фанат Евровидения и не знаете как провести этот вечер, то всегда лучшим вариантом будет просмотр хорошего фильма. В этот раз акцент делаем на комедиях.

Платформа Netflix для зрителей из Украины уже добавила в свой перечень немало украинских кинолент. Поскольку выбор большой, а душа желает конкретики, то 24 Канал выбрал четыре смешные комедии, которые сделают ваш вечер веселым.

"Ну мам", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Лента показывает различные типы отношений между матерями и детьми. Авторы собрали несколько историй, переплетающихся между собой. Вообще здесь слова лишние, ведь фильм просто надо сесть и посмотреть, чтобы почувствовать атмосферу, когда все не раз в жизни говорили популярную фразу "ну мам".

"Люксембург, Люксембург", 2023

Рейтинг IMDb: 7,9

Сюжет рассказывает о двух братьях-близнецах, которые получают известие о том, что их давно пропавший отец при смерти. Оказывается, он находится в Люксембурге, поэтому ребята отправляются в путешествие, чтобы успеть увидеть его в последний раз и попрощаться.

А когда они в конце концов добираются до места назначения, возникает вопрос: действительно ли человек, которого они встретили, – тот самый отец, которого они помнят?

"Испытательный срок", 2026

Рейтинг IMDb: 6,0

Полина – дочь влиятельного бизнесмена, которая привыкла к роскошной жизни. Но в силу определенных обстоятельств ей приходится пройти испытательный срок в рекламном агентстве.

В компании девушка встречает Романа, который тоже претендует на должность креативного директора. Чтобы выбрать, кто из них стоит рабочего места, каждый из героев должен это доказать. От так, начинается ожесточенная война.

"Корпорат", 2026

Рейтинг IMDb: 4,6

Фильм является адаптацией румынской ленты "Тимбилдинг" (2022). Сюжет разворачивается вокруг коллектива торговой компании, которая переживает сложные времена. Руководитель сообщает, что их ожидает сокращение. Кто именно останется без работы, решит тимбилдинг в Карпатах.

Коллектив в течение недели участвует в, казалось бы, обычном корпоративе, который постепенно превращается в настоящую игру на выживание.

Какой украинский фильм сейчас популярен на Netflix?

Психологический триллер "Все оттенки соблазна" сейчас в рейтинге самых популярных среди украинцев.

События фильма разворачиваются в Лемберге в XIX веке. Амелия Крижевская-Зег, которая является дочерью изобретателя керосиновой лампы Иоганна Зега, и ее муж Томаш Крижевский вернулись из свадебного путешествия. Они поселились в семейном имении женщины вместе со слугами.

В доме царит немало опасностей. Кто-то хочет присвоить состояние Амелии, а кто-то вообще желает, чтобы женщина исчезла.